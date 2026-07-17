CÓMIC
Dos croatas firman el mejor cómic sobre el universo del western: "Marshal Bass. Integral vol. 2"
Astiberri lanza un nuevo volumen recopilatorio de los relatos del dibujante Igor Kordey y del guionista Darko Macan inspirando en el primer marshal afroamericano
Internet y los vuelos low cost han acortado las distancias en el siglo XXI, pero aún sigue siendo algo llamativo que sean dos autores croatas, el dibujante Igor Kordey y el guionista Darko Macan, quienes firmen "Marshal Bass. Integral vol. 2", el mejor (o casi) cómic sobre el universo western.
El western, esa época del siglo XIX que durante el XX tuvo al cine estadounidense como promotor y formador de iconos de la cultura pop (empezando por John Wayne), hila las aventuras de este libro recopilatorio sobre un personaje llamado Marshal Bass, inspirando en el primer marshal afroamericano.
Cine versus cómic
Libro a color editado por Astiberri con 224 páginas (23,3 x 31 cm.) en cartoné con traducción de Isabel Moragón y Sara Bueno Carrero, "Marshal Bass. Integral vol. 2", es una delicia para la vista, te sientes dentro de una mezcla de spaguetti western de Sergio Leone y de clásica Película del Oeste (denominación vintage) al estilo de John Ford, aunque, por usar otro símil cinematográfico, los capítulos de Marshal Bass conectan más con Grupo Salvaje, dirigida por Sam Peckinpah.
Este nuevo volumen recopilatorio de los relatos del dibujante Igor Kordey y del guionista Darko Macan es una edición integral que reúne los tomos 6 a 8 de la serie: Los Lobos, El amo Bryce y La muerte miserable y solitaria de Mindy Maguire. A ello se suman 40 páginas de extras seleccionados de forma especial para esta edición que muestran el working progress al dibujar los personajes.
Dos autores que se entienden bien
Darko Macan (Zagreb, Croacia, 1966), licenciado en Historia y Arqueología, ha colaborado para Dark Horse Comics, ha escrito guiones para Disney y ha trabajado en Hellblazer, para Vertigo, entre más proyectos. EIgor Kordey (Zagreb, Croacia, 1957), cofundador del colectivo Novi Kvadrat en la antigua Yugoslavia, ha trabajado para sellos como Dark Horse (Tarzán, Predator, Star Wars), o Marvel (X-Men, Black Widow) y firma los doce álbumes de la serie Marshal Bass, con guion del citado Macan (será recopilada en tres volúmenes por Astiberri).
Aunque los trazos del cómic sobresalen, conviene también destacar que el libro aborda rasgos que superan los tópicos. Se alude igual al racismo de aquellos EE. UU, que a las fuertes diferencias de clase de entonces y sus consecuentes injusticias sociales, por citar dos ejemplos de su guión de tintes históricos.
El Servicio de Marshals
El Servicio de Marshals de Estados Unidos (USMS) es una agencia federal de policía que forma parte del Departamento de Justicia y que en los tiempos que cita este cómic venían a equivaler a las personas que ayudaban al sheriff de cada zona. Fue fundada en 1789, opera como brazo ejecutivo de los tribunales federales y aún sigue activa en EEUU.
Ver un avance de "Marshal Bass. Integral vol. 2"
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