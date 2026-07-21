Cuando Rubens se pasea por la costa

A comienzos de julio el Museo de Bellas Artes de Valencia inauguró una exposición en sus instalaciones dedicada a Rubens. El florecimiento de un genio. Una apuesta vanguardista por parte del museo, pues es una exposición que se aleja de toda visión de provincianismo y encaja con el cambio de paradigma que desde el ministerio que dirige Ernest Urtasum se insta a los museos: la descentralización de la cultura.

Por supuesto, los museos asentados históricamente en capitales autonómicas o provinciales tienen per se una tarea encomiable y muy necesaria, que ya quedó determinada en sus orígenes a través de las Comisiones provinciales de monumentos y su reglamento de 1865, como es la salvaguarda y estudio de todos los bienes histórico-artísticos (también en origen los arqueológicos) de su zona de actuación. Pero, también es una tarea inherente a estas Comisiones favorecer el estudio y la investigación de sus fondos, donde el contexto en el que se han generado es fundamental para entender su importancia y trascendencia. Por eso, los museos de bellas artes de provincias, herederos de estas Comisiones, tienen entre sus tareas promover exposiciones que traigan a sus salas lo que se estaba haciendo en otros lugares, o artistas con una gran influencia para la historia del arte occidental. Esto es primordial para que las obras que se guardan en estos espacios más alejados de los círculos centrales -Madrid o Barcelona- adquieran mayor valor y significado.

La apuesta del museo de Valencia en este sentido es ejemplar. Sin dejar de mirar en sus propios orígenes, toda esa magnífica escuela valenciana de pintura, junto con los grandes coleccionistas que hubo y hay en Valencia que han acrecentado sus fondos – no hay nada más que ver las noticias del museo respecto a las donaciones que está recibiendo en los últimos años-, ha entendido la idea de descentralizar a las grandes figuras del arte y traerlas para que dialoguen con sus obras. Esa es la verdadera grandeza de esa exposición: Rubens se entiende dentro de su contexto y dentro del contexto de las salas permanentes del museo. La exposición brinda al visitante la posibilidad de completar lo que ha visto con las salas del Renacimiento y Barroco de su colección permanente. No sólo se entiende a Decourt con su retrato de Madeleine de L´Aubespine; sino también a Juanes y a Yañez de la Almedina en su singularidad, o a El Greco, Ribera, Zurbarán o a Van Dyck.

Que un museo esté en un lugar apartado de las capitales no es óbice para que no tenga un programa expositivo competitivo. Lo importante es emplear la imaginación, y valorar con los fondos artísticos y económicos que se tienen qué es lo que se puede aportar. Bilbao lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, Sevilla también está en ello, y así una interesante nómina de museos que suplen sus necesidades con ingenio y conocimiento. Nadie dice que sea una tarea fácil, pero, desde luego, el resultado cuando se hace con plena consciencia y estrategia, es de lo más competitivo. González Tornel en Valencia está mostrando como esa necesidad de “descentralización” de la que hablaba el ministro no debe quedarse en sólo unos depósitos temporales, sino en la posibilidad de que sus usuarios tengan la oportunidad de ver grandes exposiciones, grandes maestros, grandes obras, sin la necesidad continua de ir a la capital.

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Valencia ha traído a Rubens a la orilla del mar, dando alternativas de gran nivel al visitante que se acerca a Valencia por su sol y su gastronomía y se queda impactado por la belleza de la ciudad, y por su oferta cultural y de ocio. Los museos de bellas artes son un refugio para esas intensas horas de calor, pero también brindan al visitante la oportunidad de una experiencia estética única, conociendo un poco más de su pasado para así entender su presente.

Fuente: El Periódico