MASCOTAS - LIBROS
Manel Loureiro busca una familia para el perro 'Bowie', el último de su camada en quedarse sin hogar
El autor de 'Antes de que todo cambie' solicita a través de redes sociales una familia para Bowie, un perro de cuatro meses que espera ser adoptado.
El escritor gallego Manel Loureiro busca familia para un perro llamado 'Bowie': "Sus cinco hermanos de camada ya tienen hogar y solo falta él", señala en su mensaje online publicado este martes 28 de julio.
Petición de ayuda
"'Bowie' tiene cuatro meses. Es un cruce entre border collie y un padre desconocido y seductor. Sus cinco hermanos de camada ya tienen hogar y solo falta él", señala el conocido escritor pontevedrés
Y añade: '"Bowie' necesita una familia que quiera compartir su vida con él y llenarlo de amor. A cambio, 'Bowie' promete aventuras, entrega incondicional y toneladas de cariño de por vida. Si creéis que encajáis o conocéis a alguien que pueda hacerlo, escribidme por aquí o por DM. 'Bowie' os espera".
Entre las primeras respuestas que el post de Manel Loureiro ha recibido en instagram destaca la del actor gallego Sergio Pazos: "Me llega con mi border Collie que si nooooo…"
Nuevo libro
Más allá de esa campaña, Manel Loureiro viaja este año por varias ciudades para presentar su nueva novela, 'Antes de que todo cambie', una historia de acción, espionaje y traba con dilemas morales para sus personajes protagonistas.
Editada por planeta, habla de "de dos vidas rotas, de un secreto que lo cambia todo n un mundo de mentiras donde la verdad puede ser mortal", señalan desde su sello.
Fan de Santiago
Manel Loureiro, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, es fan confeso de la capital gallega, ciudad que conoce bien en su etapa de estudiante. Además, ha hecho varias veces El Camino de Santiago. Y una de sus novelas, "La ladrona de huesos" (Planeta), alude en su trama de suspense a las reliquias del Apóstol en la Catedral.
Loureiro obtuvo en 2025 el XXIX Premio de Novela Fernando Lara con la citada obra "Cuando la tormenta pase".
Leer un fragmento de 'Antes de que todo cambie'
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