Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Despedida del artista

Dublín rinde homenaje a Glen Hansard cantando al unísono 'Falling Slowly'

El músico y actor irlandés, conocido por su papel en 'The Commitments' y la película 'Once', falleció a los 56 años en un accidente de motocicleta

El irlandés Glen Hansard, durante un concierto en el Palau de la Música el 30 de octubre de 2019.

El irlandés Glen Hansard, durante un concierto en el Palau de la Música el 30 de octubre de 2019. / FERRAN SENDRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La muerte del cantante, compositor y actor irlandés Glen Hansard ha provocado una gran conmoción y, apenas unas horas después de conocerse el fallecimiento del artista a los 56 años en un accidente de motocicleta, las calles de Dublín han hecho un emotivo homenaje al intérprete. En las imágenes, grabadas junto a la estatua del cantante folk Luke Kelly, muy cerca de Grafton Street, decenas de personas, entre ellos algunos músicos, entonan al unísono 'Falling Slowly', la canción que Hansard compuso junto a la checa Markéta Irglová para la película 'Once' y que les valió el Oscar a la mejor canción original en 2008.

El homenaje tuvo lugar frente al Gaiety Theatre, el lugar en el que Hansard celebraba cada Nochebuena su tradicional concierto solidario en favor de las personas sin hogar, una cita que con los años se convirtió en toda una tradición en la capital irlandesa.

La iniciativa fue impulsada por Jamie Harrington, vecino del barrio de Ballymun, donde también creció Hansard. "Quería dar a la gente que también es fan de Glen la oportunidad de reunirse y estar con otras personas que también están tristes", explicó a la televisión pública irlandesa RTÉ. "Glen era una leyenda para muchos de nosotros. Fue mi amigo y alguien en quien siempre podía confiar. Su música ha llegado a personas de todo el mundo, incluso a quienes nunca llegaron a conocerle", señaló. "Al final del día, solo era un chico de Ballymun. De Ballymun para el mundo", concluyó Harrington.

Hansard falleció este miércoles tras sufrir un accidente de motocicleta en una carretera del suroeste de Dublín. Según confirmó la Policía irlandesa, recibió atención médica en el lugar del siniestro, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Noticias relacionadas y más

El artista alcanzó la fama en 1991 con 'The Commitments', la película dirigida por Alan Parker en la que interpretaba al guitarrista de la banda protagonista. Paralelamente, seguía actuando como músico callejero, una faceta que nunca abandonó y que le convirtió en una figura habitual de las calles de Dublín incluso después de alcanzar el reconocimiento internacional. Ese vínculo con la ciudad quedó inmortalizado en 'Once' (2007), donde interpretó a un músico callejero junto a Markéta Irglová.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  2. El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad
  3. Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
  4. Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas
  5. El parricida confeso de Aguiño alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión
  6. Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
  7. Dos investigadores de la USC premiados por el Ministerio de Ciencia en reconocimiento a su trayectoria
  8. El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada

Rescatan en helicóptero tras un operativo de cuatro horas a una turista francesa que se lesionó en el Monte Pindo

Rescatan en helicóptero tras un operativo de cuatro horas a una turista francesa que se lesionó en el Monte Pindo

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Ames inspecciona las 12 atracciones de las Festas da Madalena de O Milladoiro

Ames inspecciona las 12 atracciones de las Festas da Madalena de O Milladoiro

Cuatro editoriales gallegas alertan de "crisis" del libro por "impagos acumulados" del Consorcio Editorial Galego

Cuatro editoriales gallegas alertan de "crisis" del libro por "impagos acumulados" del Consorcio Editorial Galego

‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol ya tiene fecha de estreno en Mediaset y será en estos dos canales de televisión

‘El Chiringuito’ de Josep Pedrerol ya tiene fecha de estreno en Mediaset y será en estos dos canales de televisión

Así vivió la Catedral de Santiago el eclipse de 1684: una procesión contra una "tempestad" que traería un mal periodo

Así vivió la Catedral de Santiago el eclipse de 1684: una procesión contra una "tempestad" que traería un mal periodo

Jaime Maurelo, cocinero: “Para hacer el mejor arroz, prepara una salmorreta con ñora, ajo, tomate y pimentón dulce”

Jaime Maurelo, cocinero: “Para hacer el mejor arroz, prepara una salmorreta con ñora, ajo, tomate y pimentón dulce”

O ‘Luar’ despide este venres a tempada cunha homenaxe á canción do verán na TVG

O ‘Luar’ despide este venres a tempada cunha homenaxe á canción do verán na TVG
Tracking Pixel Contents