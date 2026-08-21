Suspensión
Pablo Alborán suspende un concierto en Ciudad Real por una neumonía grave: "Espero que nos veamos muy pronto"
Lo ha anunciado el propio cantante en un comunicado en el que ha precisado que "por indicación médica" debe guardar "reposo total durante los próximos días"
Redacción
El artista Pablo Alborán ha suspendido el concierto que iba a ofrecer este viernes 21 de agosto en Ciudad Real por una neumonía grave.
Así lo ha anunciado el propio cantante en un comunicado en el que ha precisado que "por indicación médica" debe guardar "reposo total durante los próximos días".
"Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto", ha añadido dirigiéndose directamente a todos aquellos que tenían entrada para su actuación enmarcada en la gira 'Global Tour KM0'.
Así, ha agradecido el interés por su salud y ha pedido que la información "se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria".
"Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada", ha explicado.
Nuevo álbum
El malagueño está recorriendo toda la geografía española para presentar su último álbum 'KM0' antes de llevar su espectáculo a Latinoamérica con paradas en países como México, Guatemala, Panamá, o Costa Rica.
Fuente: La Opinión de Málaga
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