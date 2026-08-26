Miley Cyrus despide a Dolly Parton: "Tengo un ángel a mi lado"

Miley Cyrus ha despedido a Dolly Parton con un emotivo mensaje apenas un día después de conocerse la muerte de la leyenda del country a los 80 años, recordando a quien fue su madrina y una de las personas más importantes de su vida con unas palabras en las que ha preferido preservar la intimidad de una relación que durante décadas fue mucho más allá de los escenarios.

"La sensación de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que siento que es correcto compartir", ha escrito Cyrus. La artista ha explicado que los momentos más íntimos entre ambas permanecerán en privado, "detrás del escenario, debajo del glamour y entre nuestros corazones".

En su despedida, Miley ha asegurado que sabe perfectamente que Parton le habría pedido asumir el dolor, convertirlo en música y seguir adelante. "Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido", ha escrito. Además, ha revelado que una de sus últimas conversaciones giró precisamente en torno a "la música y la metamorfosis".

Miley ha dejado también una frase que recuerda inevitablemente a 'I Will Always Love You', una de las composiciones más célebres de Parton. "Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí", ha afirmado.

La relación entre ambas comenzó incluso antes de que Miley naciera. Parton había entablado amistad con Billy Ray Cyrus a comienzos de los años 90 y, con el tiempo, acabó convirtiéndose en la madrina de su hija.

Aquel vínculo fue mucho más allá y Miley creció teniendo a Parton como una figura cercana, hasta el punto de que, cuando empezó a enfrentarse desde adolescente a la fama, encontró en ella una mentora y una referencia personal. La propia Cyrus llegó a describirla como "una madre".

Esa cercanía también llegó a la pantalla. Dolly apareció en varias ocasiones en 'Hannah Montana' como 'Aunt Dolly', acercándose así a una generación que quizá todavía no conocía 'Jolene' o 'I Will Always Love You'.

Unidas por la música

El vínculo acabó trasladándose también a sus carreras, ya que grabaron juntas 'Rainbowland' en 2017, compartieron numerosos escenarios y, posteriormente, Parton incluyó una versión de 'Wrecking Ball' junto a Miley en su álbum 'Rockstar'.

Uno de sus momentos más recordados llegó en la Nochevieja de 2022, cuando enlazaron sobre el escenario 'Wrecking Ball' con 'I Will Always Love You', dos canciones separadas por cuatro décadas que resumieron como pocas la relación artística entre ambas.

En 2024 se conoció además que Parton y Cyrus eran parientes lejanas, primas séptimas con una generación de diferencia, aunque para entonces poco cambiaba, ya que aquel vínculo llevaba décadas forjándose.

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