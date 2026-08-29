El primer tráiler del videojuego 'GTA VI' revoluciona el mundo 'gamer'

El primer tráiler del esperadísimo 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI) ha revolucionado el mundo de los 'gamers', que llevan 13 años esperando la continuación de esta saga de videojuegos, que no ha sacado una edición nueva desde 2013, cuando la compañía desarrolladora, Rockstar, lanzó la edición V. La empresa anunció en febrero de 2022 que preparaba la nueva edición del popular videojuego de acción y aventura sobre robo de coches de la que lanzó el primer juego en 1997.

Desde entonces se han publicado cinco juegos principales y numerosas ediciones especiales y expansiones y es una de las sagas más vendidas de los videojuegos, con más de 470 millones de unidades, de las que unos 230 millones corresponden al V, según los datos de la compañía. El éxito de esa quinta entrega hace pensar que la sexta, que sale a la venta el 19 de noviembre y de la que se pueden reservar unidades desde el 25 de junio, podría batir récords tanto de la saga como de los videojuegos en general.

La editora y distribuidora de videojuegos Take-Two reconoció a comienzos de agosto un nivel "sin precedentes" en las reservas en preventa de 'GTA VI', sin dar datos concretos, según publicó la revista 'Variety'. "Es tan extraordinario que simplemente no sabemos cómo se traducirá en ventas (...). Sinceramente, no lo sabemos, y no queremos cantar victoria antes de tiempo", dijo el director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick, en una reunión con analistas.

De momento, el primer tráiler del juego, que muestra 27 minutos de contenido, ha alcanzado los 5,5 millones de visionados en el canal oficial de YouTube de Rockstar. Y hay que tener en cuenta que esas imágenes se pudieron ver antes en Netflix, que lanza en exclusiva los contenidos relacionados con 'GTA VI' seis horas antes de que llegue por los canales de la desarrolladora.

"Jason y Lucía siempre han sabido que tienen todas las de perder. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se ven arrastrados al lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, lo que les obliga a confiar el uno en el otro más que nunca si quieren salir con vida". Esa es la sinopsis del juego que ofrece Rockstar y del que ha ofrecido 27 minutos capturados enteramente del juego en una consola PlayStation 5 (PS5).

Unas primeras imágenes que ofrecen una enorme evolución en la experiencia inmersiva respecto a las entregas anteriores y que está incluso amplificada en la Ultimate Edition, con una exclusiva colección de vehículos prémium, armas y elementos de acción de primera calidad integrados en todos los aspectos de la historia de Jason y Lucía, según precisa Rockstar.

Tema de conversación

Un avance que se ha convertido en el tema favorito de conversación de los 'gamers' y los medios especializados, con reacciones generalmente positivas. Eurogamer destaca la calidad de los detalles, la magnífica edición, los montajes dinámicos y "el lujo visual de todo el conjunto". Mientras que el youtuber español Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius y uno de los más populares en habla hispana, visitó el cuartel general de Rockstar North antes del lanzamiento del videojuego.

"Después de casi tres horas viendo el juego, quiero decir que seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia", ha declarado el youtuber en su canal, al tiempo que ha apuntado que "Rockstar no me paga por esto, y todas las opiniones son mías y sinceras", afirmó en un vídeo publicado en su canal de YouTube.

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'GTA VI' llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Y todas las reservas realizadas antes del 20 de noviembre incluirán el paquete Vintage Vice City, "una colección de artículos que evocan la época en la que el neón brillaba con más intensidad". Además, los jugadores que reserven las versiones digitales podrán iniciar la descarga anticipada el 12 de noviembre. Igualmente, la versión física, que incluye un código de descarga en su interior, estará disponible a partir del 12 de noviembre para permitir la precarga.