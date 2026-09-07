Eloy Moreno, autor de ‘Invisible’, suma ‘Redes’ a sus obras traducidas al gallego: «Mi única manía es escribir mientras escucho música»

El escritor Eloy Moreno suma más de 300.000 followers en Instagram. Además, la compañía LaJoven ha estrenado la adaptación teatral de uno de sus best-sellers, «Invisible», parte de una bibliografía que tiene especial eco entre el target juvenil, de ahí que se pase media vida entre colegios dando charlas donde su faceta literaria se solapa con gusto con cierto rol formativo.

El eco de su anterior novela, la citada «Invisible» (que también generó una versión televisiva con Disney+), ayuda a la nueva, "Redes", que conectada con aquella hasta tal punto que se pueden leer de forma conjunta o autónoma. Nacido el 12 de enero en Castellón de la Plana, tiene novedades en el mercado gallego ya que Hércules de Ediciones acaba de lanzar en gallego «Redes», una «obra que volve a ter o punto de mira na xente no va, desta volta explorando o complexo mundo das redes sociais», señalan desde dicho sello tras una traducción de la filóloga padronesa Charo Baleirón.

El eco de los libros de Eloy Moreno crece incluso en EEUU, según detalló en sus redes durante este mismo verano: "Mucha gente no imagina que el idioma más complicado para que te traduzcan un libro es el inglés, pues tienen una producción propia tan grande que nunca suelen traducir nada. De hecho, solo el 2% de lo que se publica en EEUU son obras traducidas de otros países", y desde el pasado 4 de agosto, "Invisible" está publicado en inglés "en EEUU, Inglaterra, Irlanda y Australia..."

"El año anterior a lo del citado Récord Guinness estuvimos contando las horas que había estado firmando en la Feria del Libro de Madrid, y había estado entre sábado y domingo unas 15 horas". Eloy Moreno — Escritor

¿Cómo nace la idea del Récord Guinness establecido en 2025,al firmar 11.088 ejemplares en 12 horas en la Plaza de Callao (Madrid)?

Pasado el tiempo, ¿cómo valora esa idea? Todo surge como una broma. El año anterior a lo del citado Récord Guinness estuvimos contando las horas que había estado firmando en la Feria del Libro de Madrid, y había estado entre sábado y domingo unas 15 horas. Entonces alguien preguntó: ¿Quién tendrá el récord mundial de firmas? Investigando vimos que había un escritor indio que había firmado unos 7.000 libros en 12 horas. Y yo dije: «Bueno, pues eso se puede batir», pensé riendo... Y a partir de ahí, medio en serio, medio en broma, surgió todo el asunto. Conseguimos firmar 11.088 libros en 12 horas.

Por seguir en el ayer antes de hablar de ‘Redes’, en retrospectiva, ¿qué piensa de aquel éxito inicial tras lanzar ‘El bolígrafo de gel verde’, en 2017?; ¿llegó a enviarlo a editoriales antes de optar por esa exitosa autoedición?

Bueno, en realidad nunca nadie me dijo que no, porque nunca llegué a enviar el libro a ninguna editorial. Pensé que, después de haber estado tanto tiempo escribiendo el libro, ahora no iba a estar esperando meses a que alguna editorial me dijera algo. Así que decidí buscar una imprenta yo mismo y autoeditarme.

"El lanzamiento de 'El bolígrafo de gel verde' me cambio la vida sobre todo a nivel laboral, pues pasé de estar en un despacho durante todo el día a comenzar a viajar por toda España y parte del extranjero" Eloy Moreno — Escritor

¿Le cambió la vida ese libro?

Cierto, el lanzamiento de me cambio la vida sobre todo a nivel laboral, pues pasé de estar en un despacho durante todo el día a comenzar a viajar por toda España y parte del extranjero promocionando mi primera novela. Evidentemente aquello dio un impulso a mi carrera literaria y me animó a continuar escribiendo una segunda novela.

Hablemos de ‘Redes’, ¿cómo vive la traducción al gallego?, ¿qué nexo mantiene con una tierra como Galicia?

La verdad es que es una enorme alegría cada vez que uno de mis libros se traduce a un idioma nuevo, pues eso significa que uno consigue nuevos lectores y enriquece el mensaje. Con respecto a Galicia he estado varias veces, en unas ocasiones de turismo y en otras por temas de presentaciones, conferencias. Conozco Santiago, A Coruña, Pontevedra y Vigo. ¡Aún me falta mucho por conocer y visitar!

¿Es mucho decir que ‘Redes’ tiene un puntito de ensayo a la hora de hablar de internet y las redes sociales?

Creo que todas mis novelas tienen ese punto de hacerte pensar, no solo son historias con su trama, sino que, a través de esa propia trama, intento que el lector reflexione sobre diferentes temas.

"Es una enorme alegría cada vez que uno de mis libros se traduce a un idioma nuevo, como ha pasado con la edición de 'Redes' en gallego, pues eso significa que uno consigue nuevos lectores y enriquece el mensaje" Eloy Moreno — Escritor

Charla mucho con lectores jóvenes, en presentaciones y ponencias en centros educativos, ¿qué le llama la atención de su visión de la literatura?

Que tenemos una idea equivocada con respecto a ellos y la lectura. De hecho según datos oficiales, la franja de edad en la que más se lee es justamente en la adolescente. El problema es el de siempre, si se les obliga a leer textos que no son para ellos, o que están muy alejados de su realidad, la lectura se convierte en esfuerzo en lugar de disfrute.

¿Tiene ya manuscritos nuevos entre manos?; ¿como es su modus operandi a nivel de escritura?

Sí, mi siguiente novela se publicará a final de año, estoy ahora acabándola. Mi única manía al escribir es que tengo que hacerlo escuchando música. Por lo demás muchas veces escribo donde puedo: en un aeropuerto, en casa, en un hotel, en el tren... Como dicen, la inspiración te tiene que encontrar trabajando.

La última y no por ello menos importante, En 2025, aceptó el encargo de revisar «El Principito», todo un clásico de las letras juveniles e incluso adultas , en este caso apareció relanzado por la editorial Salamandra con ilustraciones de David Sierra como «El nuevo viaje de El Principito». ¿A qué edad y como llegó a sus manos el primer libro de ‘El Principito’, la joya de Antoine de Saint–Exupéry?

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Yo recuerdo haber leído «El Principito» durante mi etapa en el colegio, muy de pequeño y creo recordar también que no acabé de entenderlo. Más tarde lo volví a leer varias veces y entonces ya encontré ese tesoro que tiene dentro, esas metáforas, ese punto de vista de un niño sobre la vida adulta que ofrece el libro.