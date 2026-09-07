Tanxugueiras responde al intento de boicot en Palencia: “No vamos a renunciar a lo que conseguimos como pueblo"

Tanxugueiras ha roto su silencio tras los altercados ocurridos en su concierto en Palencia el pasado miércoles 2 septiembre. En un vídeo publicado en sus redes sociales, el grupo gallego ha explicado cómo vivieron el retraso de su concierto debido a la presencia de un grupo de radicales, que acudía a una de las convocatorias celebradas en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria con insultos y proclamas extremistas.

"O outro día foi un momento moi desagradable o que se vivíu enriba do escenario. O mundo estase poñendo bastante escuro", decía Aida Tarrío en el post subido a su cuenta de Instagram. "Hai unha equipa detrás que nos sostén, nos aconsella e nos guía. E sufre coma nós. Hai moita máis xente que está aí sosténdonos e pasándoo mal", coincidía Olaia Maneiro, otra de las integrantes.

Además de compartir su experiencia sobre el escenario, las pandereteiras, que se encuentran en su gira ‘O Cuarto Tour’, han querido aprovechar para agradecer todo el apoyo recibido después de días "convulsos" en los que se ha abierto un debate "importante". El trío gallego ha dado las gracias por los mensajes públicos y privados que les han llegado durante esta semana y ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que "estamos ben, estamos tranquilas".

También han tenido palabras para el pueblo palentino que acudió a verlas actuar a las fiestas de San Antolín y que permitió que ese "mal momento" quedara en un "segundo plano". Su apoyo y la templanza del grupo gallego lograron evitar que se cancelara la actuación, que los manifestantes interrumpieron con gritos de "Fuera" y "Hoy no se canta".

"Imos seguir levando a nosa lingua polo mundo"

En su vídeo, Aida Tarrío y las hermanas Sabela y Olaia Maneiro han querido lanzar un mensaje "positivo" y sacar una reflexión sobre lo acontecido la pasada semana. "Temos que reflexionar e darle unha voltiña á cabeza e ver que estas mensaxes de odio e que a violencia tanto verbal como física non leva a ningún lado e é moi perigoso. Nós somos máis pro de que venza o amor", indicaba Olaia, que, como su hermana, abogaba porque la sociedad esté mucho más "unida" en el futuro.

Las pandereteiras reafirmaron además su compromiso con la cultura gallega y la música de raíz, que han llevado más allá de Galicia en sus diez años sobre el escenario con momentos cumbre como su actuación el el Benidorm Fest. "Imos seguir levando a nosa lingua e a nosa cultura polo mundo con todo o orgullo", aseguraba Tarrío frente a la cámara.

Las intérpretes reafirmaron su mensaje con el texto con el que acompañaron su grabación, donde aseguraron que continuarán cantando: "Nós non tiraremos abaixo todo o que conseguiron os nosos antergos, nin renunciaremos ao que conseguimos como pobo", concluyeron en el post.

La escena musical se vuelca con Tanxugueiras

Tras su publicación este fin de semana, la respuesta de Tanxugueiras ya acumula más de 130.000 'me gusta'. El vídeo ha recibido asimismo numerosas muestras de apoyo de la escena musical, con varios artistas que han celebrado sus palabras y les han dado ánimos.

Uno de ellos ha sido Baiuca, que ha reivindicado la cultura y la lengua gallega y su expansión "polo mundo adiante dende o respecto que nos merecemos". Dakidarría, Rozalén, Rodrigo Cuevas y el deportista Guillermo Carracedo también han arropado a las pandereteiras en su respuesta al boicot en redes sociales.