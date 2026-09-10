El cantautor cubano Silvio Rodíguez canta por primera vez en gallego en un tema homenaje a su amiga Begoña Caamaño

Por primera vez en más de seis décadas de carrera musical, el cantautor cubano Silvio Rodríguez canta en gallego en uno de sus temas. Lo hace junto a la cantante gallega Uxía Domínguez Senlle en el tema O teu nome é bandeira, un homenaje a la viguesa Begoña Caamaño y cuyo estreno tendrá lugar este viernes en las distintas plataformas digitales.

Esta iniciativa surgió de la propia Uxía, quien, conocedora de la amistad entre el artista cubano y la periodista gallega, invitó a Silvio Rodríguez a grabar juntos una nueva versión de esta canción, que Uxía ya había incluido en su disco Indómitas, que este mismo año publicó un homenaje a Begoña Caamaño, con quien mantuvo una profunda amistad.

"Eu sempre pensei en Silvio Rodríguez para compartir esta canción. A miña gran sorpresa foi a ilusión coa que acolleu a invitación e a decidida vontade que mostrou desde o primeiro momento de gravar a canción e de cantala en galego", explica la artista mosense.

Un tema de "dignidade, memoria e esperanza"

El resultado de la colaboración es O teu nome é bandeira, un tema que habla de "dignidade, memoria e esperanza": "Valores que Begoña defendeu sempre e que hoxe seguen máis vivos ca nunca", añade Uxía.

Más allá del mensaje literario, la propia artista entiende el tema con Silvio Rodríguez como una forma de unir Galicia y Cuba: "Nun tempo no que Cuba continúa precisando da solidariedade internacional, en tepos tan escuros, esta colaboración é tamén unha ponte de afecto entre os nosos pobos".

Silvio Rodríguez durante un concierto / Cedida

También con videoclip

O teu nome é bandeira estará disponible desde las 00.00 horas de este viernes en todas las plataformas y saldrá acompañada de un videoclip dirigido por Paula Pez y grabado en la Illa de Arousa en el marco de las jornadas Bego nas illas.

Ante la imposibilidad de disponer de Silvio Rodríguez en Galicia para el rodaje del videoclip, la dirección optó por el recurso de hacer que su voz navegase entre las imágenes, como queriendo unir los diferentes fragmentos de instantes y formatos.

Silvio Rodríguez y Begoña Caamaño, una amistad personal

Begoña Caamaño conoció a Silvio Rodríguez en un viaje como periodista a Cuba. A partir de ahí mantuvieron una amistad personal, que se fue reforzando por carta y en cada uno de los viajes de la escritora a la isla.

De hecho, como explica Uxía, Begoña Caamaño habla mucho en ss obras de las islas como espacios de resistencia y libertad.

El cantautor cubano estará este septiembre en Galicia

Curiosamente, el lanzamiento conjunto de Silvio Rodríguez y Uxía coincidirá prácticamente con el regreso del cantautor cubano a Galicia.

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Silvio Rodríguez estará este próximo sábado 19 de septiembre en el Coliseum de A Coruña donde, por primera vez, podría cantar en gallego en uno de sus conciertos.