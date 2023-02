La SD Compostela celebrará el próximo sábado 18 de febrero un gran cocido de carnaval, con motivo del partido contra el Zamora CF. Antes del encuentro, y desde el mediodía, se llevará a cabo una fiesta compostelanista en la que este plato típico gallego será el protagonista.

El club quiere organizar un gran evento, que sirva de previa para el encuentro, con un buen ambiente desde horas antes del inicio del choque, previsto para las 17.00 horas. De este modo, desde las 14.00 horas en el parking del Estadio Vero Boquete de San Lázaro habrá música, mucha comida, y por supuesto, los disfraces, protagonistas de estas fiestas, con premios para los mejores y más divertidos.

Desde el club agradece la colaboración de Mahou, CPM Eventos y Pulpería García, empresas y colaboradores de la entidas gracias a las que se ha conseguido llevar a cabo esta iniciativa, con el precio más ajustado posible. De este modo, la entrada para el cocido tendrá un precio de 23 euros, e incluirá comida, bebida, postre y café. Además, para los que no sean abonados, también se pone a su disposición la modalidad “Cocido + Entrada” a un precio de 30 euros. Asimismo, habrá un precio especial para los más pequeños de la casa. Para los niños y niñas que tengan entren los 6 y los 12 años, el coste del cocido (más la entrada del partido, de ser necesaria), será de 15€. Por su parte, los menores de 6 años tendrán el acceso gratuito.

Para la reserva de plaza se deberá completar el formulario, al que se puede acceder, bien a través del código QR de los carteles colgados en los alrededores del Estadio Verónica Boquete de San Lázaro, o bien en este enlace: https://bit.ly/CocidoCarnavalCompos. También se podrá inscribir llamando al teléfono de la Oficina del Club, 981 57 70 41. El coste de los boletos para el cocido se pagarán el propio día de la fiesta, aunque será imprescindible reservar plaza con antelación.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO DE MARIO. El rol que le tocó ocupar Mario Rodríguez el fin de semana pasado no era nada sencillo. Ante el Ourense CF, el Compos no pudo contar con jugadores ofensivos como Allyson o el pichichi Darío, y el equipo, que ya venía en mala racha de cara a puerta, necesitaba sumar de tres. Fabiano situó a Mario Rodríguez en punta, acompañado de Jordan y Parapar, y cumplió el papel asignado a la perfección, marcando dos tantos de bella factura. Gracias a estos e indudablemente al trabajo desarrollado durante toda la semana, el bigoleador de la esedé se ha colado en el once de la jornada del Grupo I de Segunda Federación, que elabora Hablemos de Bronce, y que es el siguiente: David Armengol (Torrelavega), Iván Serrano (Torrelavega) Álvaro Mayorga (Torrelavega), Charbel Wehbe (Oviedo), Borja Álvarez (Marino de Luanco), Yayo González (Oviedo), Alberto Lora (Marino de Luanco), Iván Cedric (Valladolid), Manuel Pozo (Valladolid), Roberto Arroyo (Valladolid) y Mario Rodríguez (SD Compostela).