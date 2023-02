Después de que la Federación Portuguesa de Atletismo (FPA) informase el pasado jueves de una sanción de cuatro años al portugués Nuno Costa, atleta de la SD Compostela, por haber dado positivo en cocaína en un control antidopaje, desde el club santiagués, a través de un comunicado emitido ayer, indicaron que “non existe ningunha notificación por parte da Agencia Española Antidopaxe nin da Federación Galega ou Española de atletismo” y defendieron “totalmente a súa inocencia”. No obstante, indicaron que el corredor luso “quedará apartado do equipo por mutuo acordo en canto non se resolva administrativamente pola xustiza o seu positivo”. En cuanto a la cronología de los hechos, desde la sección de atletismo de la SD Compostela señalan que “Nuno Costa pasa un de tantos controis de dopaxe durante unha proba deportiva, e tempo despois é notificado dun positivo en cocaína”. A partir de ahí, señalan que ,“tendo claro o atleta que non consumiu esta sustancia, acude ao día seguinte a facer unha contraanálise nun laboratorio público”. Y este análisis, subrayan, arroja “un resultado negativo en canto a consumo de calquera sustancia relacionada coa cocaína nos últimos tres meses”. Asimismo, subrayan que “a propia análise positiva indica polos seus valores que pode tratarse dunha contaminación cruzada”.

Posteriormente, a Nuno Costa, señalan, le ofrecen “declararse culpable e aceptar unha sanción de entre 1 e 3 meses”, lo cual desestima “sabendo da súa inocencia ao 100%”. Desde la SD Compostela inciden en que la cocaína “non está tipificada como sustancia dopante se non de uso recreativo”, y añaden que al no aceptar su consumo ni el resultado positivo la sanción se dispara a los cuatro años. Ya con las pruebas en la mano, desde la entidad compostelana defienden “totalmente” la inocencia de Nuno Costa y subrayan que emprenderán acciones legales contra todos aquellos que dañen la imagen del club “ou a do propio atleta con insinuacións, afirmacións ou comentarios producidos a raíz deste suceso”. Por último, la SD Compostela Atletismo mostró su total “repulsa e rexeitamento a calquera tipo de consumo de sustancias dopantes ou ilegais” y aboga por “un deporte san e limpo en onde primen os valores de saúde e sobre todo respeto polas persoas”. La Federación Portuguesa de Atletismo informó de que la sanción a Nuno Costa, afincado en Sigüeiro desde hace muchos años, es efectiva desde el 12 de agosto de 2022 hasta el 11 de agosto de 2026, por lo que será desposeído de los resultados logrados en la última edición de la San Martiño y de Os 21 do Camiño, dos de las numerosas carreras populares que ganó en los últimos tiempos.