O Gran Camiño llegó a su fin y su organizador, Ezequiel Mosquera, ya piensa en la próxima edición. Pero no es el único. Jonas Vingegaard, el flamante vencedor de la ronda gallega también hizo balance de su participación y no pudo ser más contundente: “Había muchos aficionados en la carretera. E incluso cuando hacía mal tiempo todavía había fans. Es muy bueno que apoyen esta carrera. ¿Repetir el año que viene? En realidad si me gustaría volver aquí. Disfruté esta semana y esta carrera”.

El último gnador del Tour de Francia corrió en Galicia con la intención de preparar la ronda gala. Tiene planificados 26 días de competición antes de la Grande Boucle, pero a pesar de ser pruebas para testar y mejorar su estado de forma, el corredor danés tiene claro que “quiero intentar ganar tanto como sea posible. Todavía estoy ansioso por ganar y todavía quiero ganar muchas carreras. Creo que para mí esta es la preparadción perfecta para la París-Niza. Estoy muy feliz y orgulloso de ganar todas las etapas y también de ganar la general. Así que supongo que no podría ser mejor”. Jonas Vingegaard no pudo cuajar mejor actuación. Tres etapas llegaron a meta y en las tres ocasiones fue el danés quien levantó los brazos en señal de victoria. El ciclista del potente equipo Jumbo Visma confiesa que “estoy feliz con la semana que hemos tenido aquí. Ha sido una buena semana de carreras y realmente me gustó y disfruté. Es una región agradable y, de hecho, también es una carerra súper agradable. Y sí, estoy en buena forma, así que también estoy feliz con mi propio desempeño”. Ahora se enfrentará a la París-Niza, que este año contará con dos finales en alto y una crono por equiopos de 32 kilómetros en la tercera etapa. En la carrera que tendrá lugar entre el 5 y el 12 de marzo se medirá por primera vez desde el último Tour a su gran rival en la carrera francesa, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), que llega tras arrasar en la clásica Jaén Paraiso y adjudicarse tres de las cinco etapas de la Vuelta a Andalucía. Pero no estarán solos, la París-Niza contará además con una participación de lujo formada, entre otros, por el vasco Gorka Izagirre (Movistar), los colombianos Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, ambos en el Ineos Grenadiers, el francés Romain Bardet (Team DSM), el bretón David Gaudu (Groupama-FDJ), el británico Simon Yates (BikeExchange-Jayco), el belga Tim Wellens (UAE Emirates), el danés Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), el alemán Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), el australiano Jack Haig (Bahrain Victorious), el estadounidense Neilson Powless (EF Education-EasyPost) o los pujantes Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic) y Matteo Jorgenson (Movistar), a los que hay que sumar velocistas como Mads Pedersen, Arnaud Démare, Alexander Kristoff. Michael Matthews, Tim Merlier, Sam Bennett, Arnaud de Lie y Bryan Coquard.