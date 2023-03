Javi Jiménez fue presentado como nuevo guardameta de la SD Compostela este martes, en la sede de la Clínica Baltar, patrocinador del club y en especial de sus porteros. El veterano arquero llega al Compos para cubrir la baja por lesión de Pato Guillén, que en la previa del partido contra el Zamora sufrió un desgarro amplio de la unión mío tendinosa proximal del bíceps femoral izquierdo. Esta lesión podría apartarle de los terrenos de juego hasta que finalice la temporada, pues el tiempo estimado de recuperación es de 3 meses, aproximadamente lo que le queda a la competición liguera.

En su presentación, Javi Jiménez destacó la ilusión que le genera este nuevo reto en su carrera deportiva. El experimentado guardameta, con un amplio bagaje en el fútbol nacional (llegó a jugar en Primera División con el Levante UD, durante la campaña 2013/2014), señaló que intentará “ayudar al equipo en todo lo posible y cuanto antes”.

Sobre su fichaje por el Compos, aseguró en primer lugar que “es una ilusión. Un reto. Estoy muy contento de unirme a este club, todo un histórico”, con el que ya “he tenido la oportunidad de poder entrenar, de conocer al cuerpo técnico y a los compañeros, y la verdad es que estoy contento, muy sorprendido para bien, porque no me esperaba este recibimiento. Estoy muy ilusionado y muy contento de estar aquí”.

Además, estas buenas sensaciones han ido más allá del entrenamiento, pues al nuevo fichaje de la esedé le ha sorprendido gratamente “el grupo, la humanidad, el compañerismo y la cercanía de todos. También me ha sorprendido la ciudad, el Estadio y la cercanía con el campo de entrenamiento, que eso siempre se agradece para el jugador”. Así, Javi Jiménez se mostró muy contento de estar en Santiago: “Ojalá esté mucho tiempo aquí. Eso significará que estamos haciendo bien las cosas, que el club cuenta conmigo y que se están consiguiendo los objetivos que se están marcando”.

Buscando una adaptación veloz al club, Jiménez confiesa que ya ha tenido su primera charla con el técnico del club, Fabiano Soares. “Antes del entrenamiento se presentó y estuvimos charlando tranquilamente, me explicó el funcionamiento del equipo, lo que él quiere y piensa, por lo que poco a poco iremos cogiendo los conceptos y lo que él desea”. Y para ello será necesario jugar también con los pies, algo cada vez más imprescindible para los porteros modernos: “Cada vez se demanda más la participación del portero desde atrás, con los pies, y la verdad es que me identifico con ese juego. Me iré amoldando al equipo, he venido a ayudar, a aportar y a sumar todo lo que pueda. Lo que me transmita el entrenador, lo llevaré a cabo”.

La situación del club, que marcha segundo y en buena dinámica, también ha sido un factor clave para convencer al portero: “El equipo viene haciendo muy bien las cosas, porque nadie le regala nada y si está ahí es por méritos propios. Durante este tiempo que estuve sin equipo, he tenido ofertas y cosas que quizá no me hayan llamado la atención tanto como el Compostela. Desde el primer momento que me contactaron, nos pusimos de acuerdo muy rápido y estoy muy ilusionado de estar aquí”, comentó Jiménez, acostumbrado a categorías mayores, aunque esto no le haga relajarse: “En la Segunda Federación, como en cualquier categoría, hay mucha igualdad. Todos los equipos se están jugando cosas y cada partido será una final. Creo que tenemos que pensar en el partido a partido e intentar conseguir los máximos puntos posibles para conseguir esa plaza que nos dé el ascenso directo”.

Futbolísticamente hablando, sus primeras sensaciones también han sido buenas. “Ayer (lunes, en su primer entrenamiento) me sentí muy cómodo, el grupo me lo está haciendo muy fácil, las ideas del entrenador son muy claras y yo creo que día a día iremos mejorando, integrándonos en el grupo para estar lo antes posible disponible para el entrenador”. Concluyó así que “voy a dar el máximo día a día, daré todo de mí. Lo que quiero es estar y ayudar al equipo cuanto antes”.

NUEVO “DERBI” ANTE EL POLVORÍN.

La próxima cita del Compos será este domingo a las 12.00 horas en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro, enfrentándose al Polvorín. Los lucenses marchan penúltimos en la clasificación y llevan 7 jornadas sin ganar, por lo que los de Fabiano tendrán una gran oportunidad de dar otro golpe sobre la mesa. De ganar, conectarían dos victorias consecutivas y se trataría de la cuarta en los últimos cinco partidos. Para ello, el club intentará que la afición empuje a los suyos cont oda la fuerza posible, por lo que ha sacado una nueva oferta: los abonados de la esedé podrán retirar entradas para amigos y familiares por tan solo 5 euros, sea cual sea la grada en la que se ubiquen.