El Peleteiro Hyupersa recibió este sábado en Montouto al líder de la categoría, el ADBA Sanfer, al que intento vencer para optar a quitarles el puesto, algo que no fue posible (52-54). El partido empezó con las visitantes más acertadas, tomando distancia en el marcador. Las defensa eran férreas, con muchos contactos y la agresividad propia de un partido en el que ambos conjuntos se jugaban tanto. El primer parcial fue para las visitantes 8 a 14. Comenzaba el segundo cuarto con las santiaguesas mejorando su acierto de cara al aro, igualando las fuerzas. Pese a ello, las avilesinas lograron mantener la diferencia, yendo las compostelanas 6 puntos abajo al descanso (27-33). Ajustes en la defensa, un par de detalles en ataque y mantener la confianza en el trabajo en equipo eran los objetivos para el tercer cuarto. En la segunda parte se pudo ver a un Peleteiro más cómodo sobre la pista, más fluido, anotando y con mayor agresivas en defensa. Durante este período la distancia se rebajó hasta los 3 puntos (43-46). El último cuarto fue brillante por parte de ambos conjuntos en el aspecto defensivo. A los dos equipos les costaba mucho anotar y las compostelanas no supieron sacar rédito a sus opciones, con demasiados fallos desde la línea de personal. Aún así, las locales tuvieron el último ataque para llevarse el encuentro pero no fueron capaces de materializar la canasta que permiitiría obtener la victoria. El trabajo del equipo y su entrega fue fantástico, al igual que el del conjunto rival, ofreciendo ambos un muy buen encuentro que pudo disfrutar el público, entregado durante todo el encuentro. Ahora, el Peleteiro afronta las tres últimas jornadas de la competición donde tratará de mantener la segunda plaza de la liga regular y afrontar del mejor modo posible la fase de ascenso que espera a las santiaguesas.