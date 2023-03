Alberto Abalde Díaz (Ferrol, 1995) ya está listo para jugar con el Real Madrid tras el esguince que lo tuvo apartado de las pistas. El jugador podría volver a la cancha este domingo, a las 17.00 horas, frente al Obradoiro en el Multiusos Fontes do Sar. Pese a ello, tendrá otra bala para su regreso este viernes, a las 20.00, contra el Lyon-Villeurbanne en Euroliga.

¿Con qué sensaciones llega tras su lesión?

Buenas, con muchas ganas la verdad. Es cierto que tuve una lesión larga en el pie este verano, que me hizo perderme los siguientes meses después del playoff. Tuve bastante dolor y me perdí el verano con la selección. Me costó avanzar y entré con cierto retraso a la pretemporada. Justo cuando estaba cogiendo ritmo, donde creo que alcancé una muy buena forma física, estaba ayudando al equipo y todo iba bien, pues tuve la mala suerte de hacerme un esguince en el entrenamiento. Tuve que parar otro mes, pero ahora ya he tenido tiempo, después de la Copa del Rey, de enlazar entrenamientos, volver a sentirme mejor y listo para ayudar al equipo.

¿Se ve con opciones de jugar en Santiago?

Sí. Al final, empezamos un mes de marzo con muchísimos partidos. No sé exactamente en el encuentro del domingo en Santiago como van a ser las rotaciones, pero ahora va a ser un mes en el que vamos a necesitar de todos los jugadores. Así que yo estoy preparado para entrar en cualquier partido, sea en Santiago o antes, que tenemos partido en Lyon, en Francia, y todos los que vengan.

¿Cómo ha vivido sus partidos en el Multiusos Fontes do Sar?

Me encanta, me emociona jugar en Santiago. A fin de cuentas, siempre es un campo muy especial para mí al ser en Galicia, porque siempre va toda mi familia y amigos a estar allí, es realmente especial. Fui el primer año de ACB, porque era socio del Obradoiro e iba a ver los partidos, y para mí es emocionante volver como jugador a esa cancha.

Este domingo se han agotado las entradas. ¿Será difícil jugar con ese factor en contra?

Sí, he visto lo de las entradas, por Twitter el otro día, que están todas agotadas. Realmente, casi en cada ocasión que he ido, especialmente con el Real Madrid, siempre ha estado a reventar y, evidentemente, la afición de Sar es siempre un factor para el equipo.

El Obradoiro está viviendo una temporada muy positiva. ¿Cómo valoraría la campaña que está haciendo el equipo compostelano?

Están haciendo muy buena temporada, creo que en la línea de los últimos años. Hay ocasiones en las que a nivel de resultados y de clasificación les puede ir un poco mejor o un poco peor, pero desde que está Moncho, que son muchos años, es un equipo ya consolidado en la élite y que tiene unas características muy definidas. Son un equipo, como digo siempre, muy complicado, que prepara muy bien los partidos y, especialmente en su casa, siempre es muy complicado ganarle.

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes que tienen para enfrentarse a los santiagueses?

Nosotros, por las características de la competiciones que afrontamos, con la Euroliga, tenemos muchísimos partidos y estamos en un momento en el que, después del parón de la Copa del Rey, tenemos que dar un impulso más y seguir creciendo como equipo. Por ello, cada partido es muy importante y hay que utilizarlos todos para sacar victorias y para seguir creciendo. Creo que va a ser un buen partido, aunque es difícil para mí hablar de él, porque tenemos otro mañana, donde tenemos que hacernos fuertes en lo nuestro y a partir de eso, ser muy buenos en defensa, ser un equipo sólido, que controla el rebote, el ritmo, que sepa pasar el balón y encontrar buenas situaciones de tiro. Al final, tenemos jugadores con mucho talento y grandes en las posiciones interiores. Estoy hablando un poco genérico, pero a partir de ahí, como digo, cada equipo te plantea unos retos tácticos diferentes, pero en lo nuestro tenemos que intentar hacerlo siempre bien.

Son uno de los equipos que aspira a los puestos más altos del ‘playoff’ y el Obradoiro está con opciones de acceder a él por la parte baja. ¿Sería emocionante para usted poder enfrentarlos en la eliminatoria?

De aquí a que llegue el playoff queda muchísimo (risas). Cualquier equipo que te toque en la eliminatoria es, por lo que te estás jugando, muy complicado. Venga quien venga, cada equipo se está jugando algo, por arriba o por abajo, o para meterse en playoff, posicionarse. Por ello, todos los equipos son complicados y queda tanto que no me atrevo a decir quien quiero que nos toque, porque realmente da un poco igual, entre comillas, porque siempre van a ser rivales complicados.

Su padre vistió la camiseta de los compostelanos. ¿Le gustaría poder jugar en Santiago algún día?

Una pregunta complicada (risas). Nunca sabes lo que va a pasar en tu carrera como deportista. Para mí siempre es especial ir a jugar allí, por todos los condicionantes. Porque está mi familia, porque es Galicia, porque mi padre jugo en ese equipo, y como comenté, yo iba de niño como público. Por lo que se ha visto, no me gusta ni hablar del playoff, que quedan unos meses, como para hablar de lo que va a pasar en muchos años (risas). A vivir el presente, que eso es lo mejor que hay.

En relación al tiempo, su hermana, Tamara Abalde, anunció su retirada hace menos de un mes, tras una carrera brillante. ¿Cómo valora su trayectoria, su despedida como jugadora y qué le comentó al enterarse de su decisión?

Yo conocía que tomaba esta decisión, evidentemente, desde hace tiempo. Lleva muchísimos años en la élite, desde muy pequeñita, creo que desde los catorce años, que empezó en el Celta de Vigo. Ha tenido una trayectoria muy bonita, muy enriquecedora para ella en todos los niveles, tanto profesional como personal. Se lleva una mochila cargada de momentos vividos, de muchas experiencias. La verdad es que lo deja contenta, porque ahora le viene otra vida por delante. Mi hermana es, además de jugadora de baloncesto, una persona que vale para muchas cosas, con muchas inquietudes personales, así que estamos todos muy felices por ella.

La Copa del Rey ha ofrecido partidos muy igualados, donde ni Real Madrid ni Barcelona han disputado la final. ¿Cree que los equipos ACB han subido el listón?

Creo que cada día la liga tiene más fuerza, que cada vez hay mejores equipos, tanto por arriba como por abajo y en los equipos que ocupaban las posiciones medias de la tabla. El nivel de la competición ha subido y eso es bueno para todos, para la ACB en su conjunto.

¿Tiene alguna anécdota curiosa o divertida que haya vivido en relación al Obradoiro?

Me acuerdo del primer partido que jugué en Sar, con el Joventut, que fue muy especial, seguramente el más emocionante al ser la primera vez que de haber visto partidos en esa grada me veía en la cancha. Fue realmente especial, con mi familia viéndome jugar en ACB. Otra sería el año pasado, que fue un partido muy apretado que ganamos en el último segundo y me tocó hacer un palmeo en esa jugada final. Fue un poco tenso, porque el Obra se estaba jugando muchas cosas, se disputaban la permanencia. La consiguieron en el último partido, pero el ejemplo es mi tío, que es muy fan del Obradoiro, que va a todos los partidos al ser socio, y dudó al final entre darme un abrazo o meterme una colleja por el palmeo (risas). Fue curioso, anécdotas que te deja el juego.

A la selección española le espera un verano en el que debe defender el título mundialista. ¿Te ves con opciones? ¿Estarías ilusionado de poder jugar de nuevo con España?

Sí, por su puesto. Ir a la selección, para mí, es increíble. Poder defender a tu país, siempre que pueda ir y que cuente conmigo el seleccionador. Yo siempre estoy encantado. Me tuve que perder el Eurobasket por esa lesión de verano, de hecho fui con los médicos por si podía haber alguna manera de ir, pero no pudo ser. Me dio mucha rabia. Pero siempre que cuenten conmigo, para mí la selección es increíble. Pero como dije, queda tanto que no estoy pensando en eso para nada. Estoy pensando en lo que viene por delante, sobre todo en los dos partidos de esta semana.