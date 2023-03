Se le escapan dos puntos a la SD Compostela. Los de Fabiano, que pegaron un arreón al final del encuentro tras 80 minutos bastante flojos, no consiguieron abrir el marcador y pinchan por segunda vez consecutiva en su estadio. El partido, marcado por las continuas imprecisiones en ambos equipos, finalizó sin goles otorgando un reparto de puntos que de poco o nada sirve a ninguno de los conjuntos. Para el Polvorín, por la urgente necesidad de sumar de 3 en 3 para salir del descenso, y al Compos, ya bastante asentado en los puestos de Play-Off, por no recortale distancia al líder, el Arenteiro.

El partido comenzó con muchas imprecisiones en ambos conjuntos, un dinámica que se mantendría a lo largo de los 90 minutos. Los primeros en hacerse con la posesión fueron los visitantes, aunque sin demasiada claridad, y ambos daban la sensación de poder crear peligro en cualquier momento, ya que a ninguno le costaba demasiado llegar al área rival. Sin embargo, apenas se contaron ocasiones. La primera clara la tuvo el Polvorín pasado el minuto 10, tras rechazar la defensa local un córner. Parga enganchó sobre el punto de penalti una potentísima volea, y cuando todo apuntaba a que abriría el marcados, Borja Rey realizó una de las paradas de la temporada, mostrando unos espectaculares reflejos y desviando arriba el balón lo justo para que se fuese a córner. Acto seguido respondió timidamente el Compos, también en un saque de esquina, en el que Darío desvió involuntariamente el remate de Crespo en el segundo palo, que había cogido puerta aunque sin demasiada potencia.

COMPOSTELA 0 - 0 CD LUGO B SD Compostela: Borja Rey; Riki Mangana (Parapar, m.65), Álvaro Casas, Pablo Crespo, Damián; Pablo Antas, Roque, Fer Beltrán, Jaime Santos (Kike, m.78); Mario Rodríguez y Darío. CD Lugo B: Brais Vázquez; Torrado, Castrín, Parga, Pablo (Freire, m.84); Vidal (Xabi D., m.62); Rosón, Fidalgo, Iago Novo, Ces Cotos (Ramos, m.72); y Christian (Leandro, m.84). Árbitros: Carbajales Suárez (Asturias). Amonestó a Pablo Antas y Roque, del Compos; y a Parga, Christian, Rosón y Pablo, del Lugo B. Incidencias: Estadio Verónica Boquete de San Lázaro. Jornada 24 del Grupo 1 de Segunda RFEF, ante 1074 espectadores.

Pasadas estas dos ocasiones, las más claras de la primera mitad, el partido cayó en una dinámica de continuas imprecisiones por parte de ambos equipos que no resultaba nada vistoso para el espectador. Las únicas llegadas peligrosas, para ambos lados, se producían a raíz de errores en la salida de balón de las defensas que segundos después eran compensados por nuevas imprecisiones en los atacantes rivales. Por parte del Compos, la escasa sensación de peligro se generaba a balón parado, especialmente en las faltas laterales que ejecutó Damián, pero los pocos remates conectados se fueron muy desviados. También hubo varias entradas fuertes, pero el colegiado fue permisivo y tan solo Parga se fue amonestado al parón, por cortar un ataque peligroso del Compos después de que Darío recuperase en campo rival. Y tras un intento de jugada maradoniana de Mario, que se frustró en el último regate al escaparsele el balón demasiado lejos, llegó el descanso.

Tras recibir las arengas de sus técnicos, ambos equipos saltaron de nuevo al verde sin cambios, y aunque los dos siguieron demostrando que no se conformaban con el empate, lo cierto es que la segunda parte comenzó tal y como había acabado la primera. Sin dominador claro, con continuas imprecisiones, precipitación en las disputas de balón... y el Lugo B parecía cómodo con esto, pues al igual que en la primera parte fue su defensa la que cometió más errores, ahora eran los del Compos los que más estaban concediendo. Así llegó la primera oportunidad de la segunda parte, cuando a Fidalgo le cayó el balón al borde del área tras un mal despeje de la defensa y su disparo raso se fue rozando el palo derecho de la portería local.

Pasada una hora de partido llegaron los primeros cambios en los dos equipos, ambos buscando abrir el marcador. Roberto Trashorras dió entrada a Xabi por Vidal, mientras Fabiano lanzó una evidente declaración de intenciones. En el minuto 66 se retiraba el lateral Riki Mangana para dar entrada a Parapar. Este se situaría arriba, escorado a banda derecha, y Roque retrasaría su posición ocupando el lateral algo que tuvo efecto inmediato al generar más llegadas por esta banda, aunque, de nuevo, costaba finalizar.

Parapar cumplió su papel de revulsivo y fue la gran baza del Compos en ataque en los últimos minutos, siendo los de Fabiano los claros dominadores a partir del 80, aunque el Lugo nunca renunció a buscar el gol al contraataque. La afición tiró de los jugadores y estos lo intentaron con más corazón que cabeza. Varios centros de Damián desde la izquierd a y las internadas en el área de Parapar por la derecha generaron peligro en el área de Brais Vázquez, pero al guardameta lucense le bastaron un par de buenas intervenciones para mantener a 0 la portería del Polvorín. Destacó, sobre todo, la parada que realizó a Parapar con los pies en la más clara de la segunda mitad. El rechace, además, le cayó en la frontal a Antas que gozó de otra buena oportunidad, pero su disparo se fue rozando la cruceta. Una vez llegado el descuento, de tres minutos, San Lázaro apretó y los de Fabiano lo intentaron desesperadamente colgando balones al área, pero el remate no llegó. De hecho, la última la tuvo el Lugo B, que salió a la contra y tras forzar un córner a punto estuvo de llevarse ls victoria sobre la bocina.

Finalmente, el marcador no se movió y los de Fabiano continuarán una jornada más en la 2ª posición de la tabla, aunque pierden una nueva oportunidad de acercarse al liderato. Al Polvorín, por su parte, un empate en casa del 2º clasificado le sabe a poco dada su situación, en puestos de descenso y a más de 10 puntos del Play-Out.

POST-PARTIDO.

Concluído el encuentro, Trashorras y Fabiano comparecieron en rueda de prensa. El técnico del Lugo B aseguró que “el fútbol se está portando mal con nosotros”, pues aunque su equipo no brilló, al igual que en otros partidos, “con algo de fortuna habríamos ganado”. Acto seguido, Fabiano mostró su acuerdo en esto, considerando que “pese a su posición son un equipo muy fuerte”. Respecto al partido, señaló que su equipo cometió algunos errores que le provocaron cierto enfado: “Pudimos matar el partido en varias ocasiones, pero quisimos lucirnos delante de nuestra afición y fallamos. En casa no hay que hacer cosas que no hacemos fuera”, aseguró el técnico. Añadió, pese a todo, que está contento con lo que viene haciendo la esedé, centrada ya en su próxima cita: el domingo 12 de marzo ante el Coruxo (12.00 horas).