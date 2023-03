Nuria Rábano Blanco (Santiago de Compostela, 1999) es una de las grandes promesas del fútbol femenino español. Natural de Milladoiro y miembro de una familia de deportistas (tiene una hermana mayor y un hermano menor), estudió en los colegios de San Jorge, primero, y después en La Salle. A la salida de los mismos disfrutaba con sus amigos por las calles de Santiago antes de irse a entrenar, y a día de hoy milita en el FC Barcelona, el mejor club femenino de España (y de los mejores del mundo).

Esta temporada fichaste por el Barça, que va líder y ya ha ganado la Supercopa. ¿Cuándo llegaste esperabas que todo marchase tan bien?

Nunca me imaginé este momento en todo lo que llevo en la élite. Tengo un defecto bastante grande, y es que cuando me pasan cosas buenas me cuesta creérmelas, lo que a veces me perjudica porque no me deja ser yo misma. Es algo que trabajo con mi psicóloga, me parece súper importante porque todos merecemos hacernos partícipes y no infravalorarnos por las cosas buenas que nos pasan.

¿Y cómo valoras tu adaptación, tanto al club como a la ciudad?

Lo cierto es que tenía muchas ganas de llegar. De entrenarme con las mejores y de aprender con los mejores. De empezar a vivir sola, de valerme por mí misma... Había hecho buenas temporadas en la Real Sociedad, y me costó tomar la decisión hasta el final. Los primeros meses, a nivel personal, me costó bastante echar mucho de menos, no me lo estaba creyendo. En ese aspecto quiero mejorar mucho hasta sacar la mejor versión de mí misma, la cabeza muchas veces juega muy malas pasadas. Respecto a la ciudad, es preciosa, esa combinación de montaña y mar... a mí me flipa. La afición también es espectacular, y la repercusión que tenemos y que tienen mis compañeras es increíble.

Sobre la final de la Supercopa: generó mucha polémica que nadie de la federación os entregase las medallas y tuvieseis que recogerlas de una mesa. ¿Cómo os sentó aquello a las jugadoras?

La verdad es que en el momento nos hizo algo de gracia, con ironía. Pero creo que tal y como están las cosas ahora igual fue mejor que no hubieran bajado. Nosotras seguimos con nuestra celebración y a lo nuestro, acabábamos de ganar una copa, tampoco sería justo que por culpa de ello/as nosotras estuviéramos de mala hostia.

¿Qué opinas de la evolución del fútbol femenino en los últimos años? ¿Crees que va por el camino correcto?

A veces estoy convencida de que sí, otras... permíteme dudarlo. Pero creo que las menos culpables de todo esto somos nosotras. A veces se nos toma por realmente egoístas pero yo creo que lo que se pide es lo mínimo, y bastante nos cortamos en pedir.

¿De dónde procede tu interés por el fútbol? ¿Y dónde lo jugabas cuando vivías en Santiago?

De mi padre, que me llevaba con él cuando entrenaba a sus niños. Me ha seguido entrenando hasta mis 16 años. Jugué siempre en el Milladoiro, hasta que decidí irme a un equipo femenino.

Y cuando vuelves a Galicia, ¿Cómo te gusta pasar el tiempo?

Con mi familia, yendo al pueblo, viendo a mis amigos, y sigo visitando rincones de Galicia.

Cada vez más clubes en la comunidad tienen equipo femenino. Siendo de Santiago, ¿cómo valorarías que el Compos también lo recuperase? Y si se hiciese, ¿en el futuro te gustaría jugar en tu ciudad?

Al final, yo el fútbol femenino poco lo he vivido en Santiago, me he ido muy joven, y en su momento siempre consideré que jugar con los niños me vendría muy bien. Pero todo hay que decirlo, ahora me gusta ver que hay competición y equipos que apuestan por la sección del femenino, ojalá pudiera haber una buena base y que salieran más jugadoras a la élite de Galicia. Por supuesto que recuperar esos clubes sería una grandísima noticia, o que los que estén creen una buena base para competir en lo más alto. Y sí, claro que me gustaría en el final de mi carrera, si todo me lo permite.

Aunque ya habías pasado por las categorías inferiores de la selección española, en 2022 debutaste con la absoluta, ¿qué sentiste al verte en la convocatoria?

Ha sido una sensación extraña, creo que no se produjo en el mejor momento, con el conflicto de la selección y las 15, ya que muchas de ellas son mis compañeras y amigas. A pesar de todo, le di el valor correspondiente, viví la experiencia desde el ámbito profesional y aproveché mi oportunidad.

Este año, además, se juega el Mundial. ¿Te ves con muchas papeletas para viajar a Australia? ¿Se siente una motivación extra por ello?

Es difícil hablar de motivación en un momento como este para la selección. No sé si tendré esa oportunidad, pero sino es este año, que sea el siguiente con las mejores condiciones posibles.

Por último, ¿cuáles son tus planes para este 8M? ¿Qué opinas de este día?

Pues mi día será entrenar para preparar el partido del fin de semana, y seguir cuidándome. Creo que es un buen día para salir todas a la calle, o cada una de la forma que crea conveniente, para seguir luchando por nuestros derechos, por la igualdad, y por todas las injusticias que seguro que en algún momento cada una de nosotras ha vivido.