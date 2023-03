Silvia Cancela Blanco (Santa Comba, 1979) vive el fútbol como algo especial desde que era una niña, pero cuando todavía lucía trenzas ni se le pasaba por la imaginación que iba a pertenecer a la junta directiva de la Real Federación Galega de Fútbol. Y es más, siendo la única mujer entre trece hombres. La historia de Silvia Cancela se remonta a cuando sus padres regentaban un establecimiento de hostelería. Después de dirigir la sala de fiestas Sumara decidieron abrir un bodegón con el nombre de A Pedra en donde la pequeña Silvia veía como los clientes saltaban, gritaban, discutían, reían, lloraban y se emocionaban con aquellos partidos que retransmitía Canal +. Ese deporte en el que 22 hombres corrían detrás de un balón demostraba tener algo especial porque despertaba todo tipo de emociones Su destino parecía estar marcado. Su familia había estado siempre ligada al fútbol. Su hermano José Antonio, que fue el primer concejal de Deportes de Santa Comba con el Partido Popular, jugó en el Xallas, del que su padre llegó a ser presidente por un breve espacio de tiempo según descubrieron cuando recopilaban información para conmemorar las bodas de oro del club. Sin embargo, y pese a su afición, Silvia Cancela tenía que conformarse con practicar voleibol y baloncesto para disputar campeonatos interescolares. El fútbol no era una opción. No se contemplaba. No había fútbol para mujeres. Cuando apenas había cumplido 23 años su pareja se involucró en la directiva del Xallas. Ese hecho fue definitivo para crear un vínculo entre ella y el balompié. Ella misma confiesa que “fue cuando más me enganché. No había más remedio. O te metías en el fútbol o te separabas. Pero no me arrepiento. Vivimos años de ascensos y de Tercera regional llegamos a Preferente”. Esa experiencia le sirvió a Silvia Cancela para comprobar los sinsabores de este deporte. “Hay dos caras. Cuando todo va bien el beneplácito lo llevan los jugadores por que todo el mundo los considera los artífices de los resultados pero si va mal la afición culpa muchas veces a unos directivos que no hacen más que trabajar”. A juicio de la portavoz de la junta directiva de la Federación Galega de Fútbol, que además es la actual concejala de Deportes de Santa Comba, no corre peligro la existencia de los clubes. Silvia Cancela lo tiene claro. “El fútbol mueve los corazones y eso es lo importante. Puede parecer que no hay nadie que se quiera hacer cargo del equipo pero siempre aparece algún aficionado. Más complicado es el fútbol veterano porque hay que autofinanciarse y pueden desaparecer algunos clubes, pero en el resto siempre hay relevo”.

El desembarco de Silvia Cancela parece que fue cuestión de méritos. “Estaba en el Xallas y era concejala. Conocí a Rafael Louzán ya como presidente cuando vino a conocer los equipos de la Costa. Mi objetivo era tener un campo de hierba artificial en Santa Comba y por eso tuve varias tomas de contacto con él. Cuando llegaron las siguientes elecciones en la Federación me propuso ir en su lista y acepté”. Esta xalleira afronta ahora su segunda legislatura, pero para ella estar en esa directiva “es un sueño. Estoy muy contenta. Siempre puedes aportar algo y sobre todo defender al fútbol aficionado, y al de la Costa en concreto. Sé lo que es estar en un club con pocos recursos y cada vez es más difícil porque las empresas no pueden ayudar porque no pasan por su mejor momento. Requiere un enorme esfuerzo de forma altruista. Los directivos de todos y cada uno de los clubes tienen mi mayor respeto y consideración”. La función de Silvia Cancela, o al menos así la entiende ella, “es un trabajo de representación. Recibes a los clubes y tratas de cuidarlos, pero hay que destacar el grupo de trabajo de la Federación. A la junta directiva llega todo masticado e incluso con varias opciones para inclinarse por una u otra. Solo hay que decidir si la propuesta es viable o no y trasladarla después a la asamblea. Pero tenemos un presidente en constante evolución. No está quieto. Y desde que está él Galicia ya organizó varios campeonatos nacionales e incluso ahora llega la Copa de Regiones de la UEFA en la que somos finalistas. Rafael Louzán lo está haciendo muy bien y hay presidente para rato. O eso espero. Lo hace bien y creo en él”. Y también hay que tener en cuenta la evolución del fútbol femenino. Silvia Cancela pone como ejemplo la Costa. “De tener un solo equipo de fúbol 11 y otro de fútbol 7 pasamos a superar las 400 licencias. En total hay 412 fichas y para el año se sumarán a la competición el Fisterra, el Sporting Seaia, el Camariñas y el Muxía”. En cuanto a la incursión de la mujer en el arbitraje, Silvia Cancela considera que “es algo pendiente en la Costa pero a nivel de Galicia crece mucho, sobre todo en la delegación de A Coruña”. Quizá donde está el mayor borrón es en el caso de las entrenadoras. “Hay más en fútbol sala, en donde la mujer entró antes que en el fútbol. Hay chicas que sacan el carné de monitora. Pero está evolucionando muy rápido aunque todavía cuesta un poco porque dedicarse profesionalmente a esto es muy complicado. Hay algunos aspectos en los que nos está costando un poco más romper barreras”. En su caso el ser mujer no le perjudica. Es más, Silvia Cancela se considera una privilegiada, pero es consciente de que “compatibilizar todo es muy difícil. Conciliar la familia, el trabajo y a mayores la Federación es complicado. Quizá por eso hay pocas mujeres en las directivas de los clubes, aunque se evolucionó mucho hasta el punto de que hay 120 mujeres presidentas de algún club gallego. Pero queda mucho por andar pese a que hay más mujeres que antes”. Pero si hay algún daño colateral en el fútbol aficionado todo apunta a las familias de los directivos, sobre todo a sus mujeres. “Son sufridoras en silencio. El fútbol le roba a los directivos horas y horas de vida familiar y por encima dinero. Por eso ahora mismo cuesta un poco más encontrar un relevo generacional. La gente joven no está dispuesta a sacrificar su tiempo y mucho menos un dinero que no tienen".