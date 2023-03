Pau Gasol es único y desde este miércoles, irrepetible. El número 16 que llevó en sus siete temporadas con Los Ángeles Lakers, la franquicia de la NBA a la que ayudó a conquistar dos anillos, ya está oficialmente retirado. Y la ceremonia que ha marcado ese momento, y ha elevado su camiseta al cielo del estadio Crypto.com junto a otros 11 nombres imborrables y fundamentales para los de púrpura y oro, ha sido un momento de reconocimiento y ovación para el de Sant Boi, “sobrepasado” por el “increíble” e “inmenso honor”, emocionado hasta las lágrimas, feliz y agradecido.

“Como un chaval que creció en España tenía un sueño: quería jugar en la NBA”, ha dicho Gasol en el discurso de la ceremonia, que ha tenido lugar en el descanso del partido que enfrentaba a los Lakers con los Grizzlies, el equipo en el que debutó en 2001, convirtiéndose aquella temporada en el rookie del año. “Nunca en un millón de años pensé que un día como este podría llegar”, ha continuado. “Y eso te dice que nunca te pongas limitaciones en lo que puedes hacer, lo que puedes lograr. Solo trabaja, esfuérzate cada día, sé lo mejor que puedas ser. Como sabemos, ‘mentalidad Mamba’”.

Recuerdo de Kobe.

Era una de las muchas referencias que Gasol ha hecho en la especial ocasión a Kobe Bryant, el jugador fallecido junto a una de sus hijas en un accidente y que fue fundamental para la carrera deportiva y la vida personal del catalán, y cuyas dos camisetas (el 8 que llevó en su etapa temprana y el posterior 24) ahora están junto a la suya.

“El hermano que me elevó, me inspiró, me retó a ser mejor jugador y mejor hombre”, ha dicho emocionado Gasol, que forjó una profunda relación tanto con Kobe como con su familia. Y ese lazo inquebrantable ha quedado demostrado con la presencia en la ceremonia de Vanessa Bryant, que ha vuelto por primera vez al estadio que fue antes el Staples Center desde el acto de homenaje que se hizo a su esposo tras su muerte.

Ha sido ella, además, quien ha presentado a Gasol, y lo ha hecho además recuperando un vídeo de hace cinco años donde Kobe ya anticipaba que el momento de la retirada de la camiseta del español llegaría.

Familias.

A Gasol le han acompañado también sus padres y sus hermanos, a los que ha dado las gracias y ha dicho en catalán: “us estimo”; Cat McDonell, la esposa que le hace sentirse “el hombre más afortunado del mundo”, y sus pequeños hijos Elisabet y Max.

Gasol, que este martes se ha puesto en cada mano uno de los dos anillos que conquistó con los Lakers, ha recibido además el abrazo de toda la familia deportiva angelina. Y mención especial en su discurso ha hecho a Phil Jackson, el entrenador al que ha dado las gracias “por animar a los jugadores a leer” y por introducirles en el “mindfulness” y al que declarado “amar a morir”.

En un estadio donde los Lakers habían colocado en cada asiento una camiseta con el número 16 para cada uno de los aficionados, y donde a su llegada y en varias ocasiones además de en la ceremonia ha sido ovacionado, incluyendo tras la emisión de vídeos repasando momentos estelares en Los Ángeles, Gasol también ha tenido palabras para los fans y, en español, en particular “para la comunidad hispana”. Y tampoco ha olvidado en sus agradecimientos a los medios de comunicación, recordando que gracias a ellos “podemos alcanzar a millones de personas”.

Antes de posar para las fotos ha cerrado su emocionada intervención con un mensaje que es puro Gasol: “De quienes reciben mucho se espera mucho. Seguiré dedicando mi vida a tener un impacto en otros, a marcar una diferencia, inspirar y ayudar a otros para hacer de este mundo un lugar más sano y mejor”, ha dicho.

Compañeros.

En las primeras filas y sin perder detalle del homenaje a Pau Gasol, sus excompañeros y amigos Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes y José Calderón han vivido con mucha emoción el día “histórico” en el que Los Angeles Lakers han retirado la camiseta del catalán.

“He visto a un Pau que hacía tiempo que no veía”, apuntó en declaraciones a los medios Navarro. “La verdad es que ha calado muchísimo en todo el mundo del deporte, no solo por lo que ha hecho dentro sino también fuera. Creo que se lo merece, ha pasado un día con muchos nervios seguro porque esto es un hecho histórico”, añadió.

Por su parte, Reyes subrayó que el homenaje fue “muy emotivo” y reconoció que con el discurso del pívot a más de uno -él incluido- se le saltó “alguna lagrimilla”. “Es historia del deporte español, del baloncesto, y es para sentirse muy orgulloso por tener un deportista como Pau, que ha conseguido unos logros tan grandes que han hecho que una franquicia como los Lakers retire su camiseta como el primer jugador no estadounidense”, argumentó.

Calderón se unió a las palabras de Navarro y de Reyes y elogió el “muy bonito” discurso de un Gasol al que definió como “casi un hermano”. “Son los buenos momentos, los malos, el crecer juntos. Nos consideramos más que amigos o compañeros de equipo. Cada uno nos hemos visto y nos hemos ayudado desde que teníamos 15 años...”, afirmó el base español.