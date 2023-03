Fantástico campionato de España o disputado pola selección galega en Pamplona durante o transcurso do nacional de campo a través para as categorías Sub18 e Sub16.

Nada menos que un total de oito medallas (catro ouros e catro bronces) nunha xornada que será lembrada como a que puxo de manifesto a enorme calidade de toda unha nova xeración de enormes talentos que darán moitísimo que falar nun futuro moi ilusionante. A primeira alegría comezaba na primeira das carreiras. A selección galega Sub16 tomaba a saída as 11.00 horas sobre unha distancia de 5km. Nunha carreira moi ben controlada polas rapazas. Sabela Castelo, confirmando a súa imparable progresión, conseguía facerse co título de campioa de España, precedendo en dous postos a unha non menos sensacional Sabela Martínez, que tamen subía ao podio no terceiro lugar. Xunto a elas, completaban unha sensacional actuación Paula Fernández, 8ª; Carmen Martínez, 9ª; Dameku Paniagua 13ª e Debris Paniagua, 14ª. Con estes resultados a nivel individual a selección lograba proclamarse campioa de España por diante dos combinados de Catalunya e Euskadi.

Ca alegría ainda no corpo do equipo técnico galego, integrado por Mayka Jueguen, Marcos Otero e Oscar Seoane, dábase a saída a segunda carreira reservada para a categoría Sub16 masculina. Sobre un percorrido idéntico ao das mulleres, Alex Sierpes lograba unha contundente victoria proclamándose campión de España. Por seleccións Galicia ocupaba a sexta posición grazas aos postos de Roque González, 16º; Mario Lorenzo, 43º; Gael Varela, 45º, Alejandro Santos, 50º e Daniel Ameneiro, 68º. Con estos importantes resultados logrados pola selección Sub16, saltaban ao circuito ás Sub18 femininas, ao fronte das cales atopábase unha das principais favoritas ao título, Xela Martínez. A de Lugo, quen fora derrotada por María Viciosa no campionato de cros de Bizkaia, confirmou novamente, que é a mellor da súa categoría a nivel nacional. Por si houbese alguna mínina dúbida, novamente lograba o título de campioa de España liderando á selección galega a ese fantástico podio por equipos ao que contribuiron decisivamente Sara Guedes, no posto 23ª; Leyla Villar, no 24º; Sandra Gonzalez, no 38º; Estela Díaz, no 54º e Amparo Corredoira, no 60º.

Ainda quedaba por competir o último dos equipos galegos, os Sub18. Liderados polo lucense Teo de Frutos, o fondista consiguía a sétima das medallas coa terceira posición, e a selección lograba subir novamente ao podio, grazas tamén ao gran traballo de Miguel Alvariño, 4º; Asheber Díaz, 11º; Iker Fernández, 23º; Pepe Sánchez, 41º e Anxo Bello, 57º.