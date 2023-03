El Tribunal Supremo ha dado la razón a Florentino Pérez y ha anulado cuatro liquidaciones por casi tres millones de euros que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) impuso al Real Madrid por sufragar el IVA a los agentes de los jugadores en los fichajes. En cuatro sentencias, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el Alto Tribunal enmienda la plana a la Audiencia Nacional, que hasta el momento había confirmado todas las decisiones de Hacienda, que además de al conjunto blanco también había sancionado con sumas millonarias al FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla FC y Valencia CF, entre otros clubes. Esta decisión hace que los clubes ganen la guerra millonaria por las comisiones que pagan a los intermediarios.

El Real Madrid y los principales equipos de LaLiga satisfacían cantidades de dinero a los agentes de los jugadores de fútbol como consecuencia de los fichajes, sus traspasos, las rescisiones de los contratos o de la ampliación o modificación de los mismos. Las facturas emitidas por los representantes incluían el IVA, por lo que las entidades se deducían el correspondiente impuesto. Y era este impuesto el que el Tribunal Económico Administrativo exigía a los clubes que pagaran junto a una sanción, pues consideraban que estos fondos deberían sufragarlos los jugadores.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó el pasado 23 de febrero los cuatro fallos que sientan jurisprudencia y obligarán a Hacienda a anular las millonarias liquidaciones y las sanciones. La primera de ellas que beneficia al Real Madrid era por el IVA correspondiente al período que va de abril de 2011 a junio de 2014, con una deuda tributaria de 383.921 euros y una sanción de 129.975 euros, lo que supone un total de 396.897 euros.

Servicios de mediación

Los magistrados José Antonio Montero Fernández (presidente), Francisco José Navarro Sanchís, Dimitry Berberoff Ayuda, Esperanza Córdoba Castroverde y Rafael Toledano Cantero, este último en calidad de ponente, le dieron la razón al Real Madrid, que defendía que el representante del jugador es un intermediario cuyos servicios de mediación había contratado, y que por eso remuneraba ese servicio, con independencia de que el deportista pueda resultar también beneficiado. Para Florentino Pérez la Administración Tributaria confundía la actividad de mediación, que es la que entiende presta el agente al club y por la que éste le retribuye, y la actividad de representación del jugador, que es ajena a dicha mediación y por la que el jugador le paga.

La decisión del Supremo también producirá un efecto cascada en beneficio de los agentes y de los propios jugadores, pues Hacienda establecía que si los clubes hubiesen incluido el importe de las comisiones en la retribución de los futbolistas, al obtener una mayor remuneración, su base imponible aumentaba por lo que también se elevaba la tributación en el IRPF. Además, estas importantes sumas de IVA no podían deducirse por parte de los deportistas en su IRPF pues tributarían como rentas del trabajo.

En un duro alegato contra las actuaciones de Hacienda y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que habían venido sancionado a los clubes, los magistrados defienden que ambas instituciones han actuado con "un poder expansivo incompatible con el resto de la regulación legal". De mantener estas decisiones, prosiguen los fallos, la Administración no necesitaría incoar los procedimientos previstos en la Ley General Tributaria "prácticamente en ningún caso", porque le bastaría con "calificar" las situaciones de hecho que encontrara en la práctica y "ajustarlas" a la legalidad, "pues su potestad calificadora sería prácticamente absoluta y omnicomprensiva de cualquiera situación imaginable".

Un toque a la Audiencia Nacional

En estas sentencias el Supremo da un toque de atención a la Audiencia Nacional, pues asegura que su doctrina jurisprudencial no resulta desconocida para la Sala de instancia, pero que no la aplica porque la considera intrascendente para estos casos. Además, los magistrados apuntan en el fallo que si se acusa a los clubes de haber realizado una "simulación" la sanción impuesta tendría que haber sido mayor: "Paradójicamente, el acuerdo sancionador considera que estamos ante una infracción leve, no aprecia la existencia de ocultación, y considera que la culpabilidad viene determinada, no por una actuación dolosa, sino por la omisión de la diligencia debida, apreciación que parece difícil de concordar con el esquema operativo que construye el acuerdo de liquidación", especifica la resolución.

La sentencia más cuantiosa supone para el Real Madrid que le devuelvan casi dos millones de euros, pues se trata de una liquidación del IVA correspondiente al período 04/2011 a 06/2014, por un valor de 1.370.100 euros, a lo que se suma una sanción de 597.448 euros, lo que supone un total de 1.967.549 euros.

El tercer fallo, idéntico a los anteriores, es referente a varios meses del año 2015 y por un total de 200.100 euros, mientras que el cuarto, que alude a los pagos del resto del año 2015 y de 2016 es de 391.790, lo que hace un total por las cuatro sentencia de 2.956.336 euros que Hacienda tendrá que devolver al Real Madrid. El club blanco ya se benefició recientemente de una devolución de 3,5 millones por el IBI que abonó por obras que hizo en su ciudad deportiva en Valdebebas (Madrid).

Devoluciones millonarias

Hasta que el Supremo tumbó el 23 de febrero las sanciones al Real Madrid tanto el Tribunal Económico Administrativo como la Audiencia Nacional han venido manteniendo sus decisiones de cobrar el IVA de los pagos a los intermediarios. La última sentencia se dictó un día antes, el 22 de febrero. La Sala de lo Contencioso-Administrativo confirmó la decisión de Hacienda de imponer al Sevilla FC una liquidación y multa por 1.141.770 euros. En el mismo sentido, el 6 de septiembre de 2022 la Audiencia Nacional había confirmado otra liquidación, que con la multa suponían 2,3 millones de euros.

El 28 de octubre dos sentencias de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional obligaron al Atlético de Madrid a abonar 600.000 euros. Sin embargo, el club rojiblanco se vio beneficiado por la prescripción de otras inspecciones de Hacienda por el IVA de los agentes, por lo que el equipo presidido por Enrique Cerezo se libró de pagar 639.706 euros.

El Valencia CF tampoco esquivó a Hacienda por los abonos a los intermediarios, pues el 23 de marzo de 2022 los magistrados confirmaron dos resoluciones, de 24 de junio de 2020 y 25 de enero de 2021, en las que el Tribunal Económico-Administrativo Central obligaba al conjunto valenciano a sufragar una liquidación y una multa de 2.234.905 euros.

Ahora todas estas cantidades cobradas a los clubes deberán ser devueltas, una decisión que también tendrá consecuencias en los pagos que han hecho al fisco los jugadores de fútbol y los intermediarios.