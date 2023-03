O estudante da Facultade de Medicina e Odontoloxía, Tomás Fernández, e a alumna de Psicoloxía, Irene Montemuíño, acaban de proclamarse vencedores nos Campionatos de España Universitarios de Taekwondo celebrados en Burgos os días 25 e 26 de marzo. Fernández logrou o ouro na modalidade de poomsaes, mentres que Montemuíño acadouno na categoría feminina -62 kg. O equipo da USC completárono Alba Muñiz, María Ferreiro, Yadira Reimúndez e Brais Martínez. “O conxunto do equipo fixo un gran papel”, salientou o delegado do reitor para o Deporte, Javier Rico, quen tamén quixo poñer en valor o acordo coa Federación Galega de Taekwondo, o que permitiu realizar un grupo de adestramento nas instalacións da USC. “Queremos apostar por acordos coas diferentes federacións para crear grupos de adestramento nos que participe alumnado da USC implicado en deportes de alto nivel”. Para Javier Rico, a USC aposta “por unha cultura do deporte ampla para toda a comunidade universitaria e prestando especial atención ao deporte de alta competición”.