Este domingo tendrá lugar uno de los partidos con más atractivo en la Segunda Federación: El derbi gallego entre la SD Compostela y el Arenteiro (16.45 horas, en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro). Los de O Carballiño visitarán Santiago como líderes indiscutibles de la categoría, al sumar 60 puntos y sacarle hasta 13 a sus perseguidores: Guijuelo (47), el propio Compos (46), Avilés y Valladolid (45 ambos, cerrando los puestos de play-off). Los de Javi Rey tienen prácticamente asegurada la primera plaza y con ella el ascenso, pero ganar a un rival directo a estas alturas lo haría aún más definitivo. Y si esto no fuese motivación suficiente, hay que añadir que el Arenteiro, tras 27 jornadas, tan solo ha perdido una vez, precisamente ante el Compostela, y no les faltaran ganas de redimirse del pinchazo de la primera vuelta.

Entonces la situación en la tabla era similar, pero con sensaciones muy distintas, especialmente en el caso del Compos. El Arenteiro ya era líder, pero con sólo 4 puntos de ventaja que en la jornada 11 no significan nada. La esedé, aunque también estaba en unos puestos de play-off muy apretados, iba como un cohete hacia el liderato encadenando 3 victorias consecutivas al sumar los tres puntos en el Municipal Espiñedo, algo que no ha conseguido nadie más desde entonces. Ahora, por el contrario, el equipo encadena 4 jornadas sin ganar y aunque la participación en play-off parecía asegurada hace apenas un mes, ya han saltado las alarmas. Así lo plasmó el cese de Fabiano a mediados de la semana pasada, muy polémico entre los seguidores del equipo dada la posición del mismo , el cariño que estos le tenían al brasileño y la altura de la temporada a la que se produce la decisión.

Al margen de las polémicas, este último factor es el que más difícil le pone las cosas al nuevo técnico, Cardeñosa, que debutó este fin de semana con un empate a unos ante la Gimnástica Torrelavega. Si bien el punto fue insuficiente para mantener la segunda posición dada la victoria del Guijuelo ante el Zamora (1-0), quizá no sea tan negativo como parece. La dificultad de ganar fuera, como siempre, es muy elevada, y dado que en las últimas jornadas el Compos había caído frente a varios rivales de la zona baja, un empate contra un equipo de media tabla parece más un paso adelante que un paso atrás. Con él se evitó, además, que la Gimnástica se enganchase también al play-off, pues se habría puesto a solo 4 puntos de estos puestos. Y por último, cabe señalar que con apenas 4 sesiones dirigidas, Cardeñosa logró que el equipo volviese a hacer gol después de tres partidos sin ver puerta.

Para ello no dudó en agitar el once titular, dando entrada a Samu Rodríguez, Parapar o Allyson, aunque las bajas de Antas y Darío influyeron en ello y finalmente el gol fue de Cano, que entró en la segunda parte. En definitiva, será complicado imaginar con que once saldrá el Compos este domingo, independientemente de las bajas que haya, pero dada la importancia y la dificultad del partido cabe pensar que lo que salga se podría parecer al once de gala que tenga Cardeñosa en mente.

Juegue quién juegue, volver a la senda de la victoria ante un rival como el Arenteiro sería un chute de confianza para la esedé, que daría un golpe sobre la mesa del play-off justo cuando se acerca el momento más importante de la temporada regular, a la que le quedan 7 jornadas..

FAN ZONE.

Para el gran partido de la temporada, el derbi contra el Arenteiro, previsto para el próximo domingo a las 16.45 horas, la SD Compostela llevará a cabo una fiesta a la altura del nivel del partidazo. El club tiene preparada una Fan Zone de Cinema, patrocinada por Hyupersa Santiago, para animar el ambiente que rodeará a este encuentro entre dos auténticos equipazos. Desde las 13.00h, el aparcamiento del Estadio Vero Boquete de San Lázaro contará con varios puestos que animarán las horas previas del derbi. El pulpo, plato estrella de O Carballiño que los aficionados visitantes recibirán de buena gana, y el churrasco, serán los platos principales en esta fiesta en la que los niños podrán disfrutar de una zona de juegos infantiles y los aficionados tendrán un puesto de merchandising de la SD Compostela. Y mientras tanto, DJ Expósito pondrá la música hasta las 14.30 horas, cuando la orquesta Cinema ofrecerá su primer pase. A las 19.00 horas, ya finalizado el derbi entre dos de los equipos más fuertes de la categoría, el segundo pase de la Cinema pondrá el cierre a una intensa jornada clave tanto para el Arenteiro, que puede dejar prácticamente hecho su ascenso directo, como para el Compos por sus aspiraciones.