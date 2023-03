Las instalaciones de Hyupersa Santiago, patrocinador de la Fan Zone de Cinema que se llevará a cabo este domingo en el Vero Boquete de San Lázaro, acogieron este viernes la rueda de prensa de Cardeñosa, previa al gran derbi contra el Arenteiro. El técnico, acompañado por Guillermo Mouronte, gerente del concesionario, analizó el partido para el que se espera la mejor entrada de la temporada, con un millar de aficionados que llegarán de O Carballiño y muchos más de Santiago, puesto que la promoción adicional de entradas para abonados marcha a muy buen ritmo. Además, las actividades programadas para la previa y postpartido, apoyadas por el concesionario compostelano, animarán el ambiente desde las 13.00 horas.

Por ello, Cardeñosa considera que para el duelo contra el líder “se dan todos los alicientes para cambiar la dinámica del equipo”. Espera así ver “un Compos dominador, capaz de leer los momentos del partido y que, con el apoyo de la afición, marque, por lo menos, un gol más que el rival”. Y precisamente para esto último recupera una bala importantísima, el pichichi Darío: “Lo cuidamos un poco a principio de semana, porque no queríamos que pasara de 0 a 100 en tan poquito tiempo”. Sin embargo, apunta Cardeñosa, “perdemos para este finde a Jaime, que llevó un golpe en la cadera, y estamos a expensas de hacerle pruebas para saber si no es muy grave, pero este domingo lo pierde seguro”. Además, continúan de baja Damián y Pato, aunque con una evolución positiva. “Se está recuperando muy bien, tiene muy buenas sensaciones, pero tenemos que seguir cuidándolo” señaló sobre el lateral, mientras del portero comunicó que “recibimos una muy buena noticia, porque le realizamos una ecografía de control y va mucho mejor de lo que se esperaba, seguramente lo recuperemos antes de acabar la temporada”.

En el centro del campo, además, finaliza una sanción y comienza otro, recuperando a Antas a costa de Fer Beltrán, sobre lo que apunta el técnico: “Todos somos importantes. Echaremos de menos a Fer, igual que echamos de menos la semana pasada a Antas. Esto es cosa de todos y cuantos más jugadores estén en dinámica y disponibles para ayudar, mejor. Los que saldrán, tanto de inicio como del banco, darán el 100% y están capacitados para ofrecer un buen rendimiento”.

Respecto al trabajo de esta semana especial por la visita del líder, el míster asegura que “incidimos en todo”. El comentario de Mario, añade, se debió a que “el entrenamiento de ayer (refiriéndose al jueves) sí que le dedicamos un poco más de tiempo a los momentos con balón, pero hoy (viernes) trabajamos también los momentos sin balón. En el fútbol tienes que controlar y saber llevar a cabo todos los momentos: cuando tienes o no el balón; cuando el rival te obliga a meterte atrás y tienes espacio para correr; cuando quieres ir a apretar alto para robar y hacer daño; cuando te aprietan arriba y tienes que buscar soluciones para superar la presión; cuando el rival se repliega y tienes que tener herramientas y soluciones para hacerle peligro... El fútbol, tal y como yo lo entiendo, es un todo y no es trabajar más un aspecto que otro, todos son importantes”.

Y este rival, además de importante, parece el más complicado, algo de lo que son conscientes en el club. “Del Arenteiro destaco todo. Solo hace falta ver sus números para darse cuenta que es un equipo al que es difícil hacerle gol y que tiene muchas formas de marcar: jugando directo, ganando segundo balón, saliendo con acciones combinadas, cargando las bandas... y le saca muchísimo partido al balón parado, sobre todo en partidos que cuesta sacar con la estrategia, lo cual es importantísimo. Sabemos que será un equipo difícil, pero también creemos que es el partido ideal para cambiar la dinámica, resarcirnos y encarar este final de temporada con confianza y de la mejor manera”, cuenta Cardeñosa, centrado en llevarse los tres puntos independientemente del partido que se encuentre: “A priori, viendo los números, puede parecer que será un partido de pocos goles, pero en los encuentros pasan muchas cosas. Ellos también tienen algún resultado de empatar 2-2 o de goles. Nosotros lo que vamos a intentar es llevar el partido a nuestro terreno, que pasen la mayor parte de minutos las cosas que nosotros queremos, llevar nuestro plan de partido, y a partir de ahí lo primordial será marcar más goles que ellos. Si tiene que ser 1-0, firmamos, si tiene que ser un 3-2, también”.

En definitiva, por complicado que parezca el rival, el entrenador de la esedé quiere debutar en San Lázaro con un Compos dominador: “A mí, los partidos abiertos en los que no hay control, no me gustan. Es importante que el equipo, en todo momento, tenga el control de lo que está pasando, más allá de que sea una cosa u otra, y eso es lo que intentaremos hacer. Creo que el Compos tiene condiciones y jugadores para ser capaz de tener el balón, apretar alto y ser dominador. Pero también para, en un momento dado, juntar líneas y aprovechar los espacios. Esto último es una de las cosas que mejor llevamos haciendo durante toda la temporada y por supuesto no queremos perderlo”.

Recordando su estreno en Torrelavega el pasado domingo, Cardeñosa afirmó que lo que más le gustó fue “la predisposición y la actitud de los chicos, fue de 10 o incluso de 12. De hecho, creo que se refleja totalmente en la celebración del gol”. Y en cuanto a aspectos puramente futbolísticos, considera que ya se vieron “ciertas cosas que trabajamos en las que tenemos que profundizar, y que queremos que pasen durante más minutos en el partido. Por ejemplo, cuando la Gimnástica se replegaba, fuimos capaces de hacer buenas circulaciones, mover rápido el balón de un lado para el otro y encontrar a gente en espacios intermedios. Y luego también supimos, en momentos dados, correr y hacer daño por ahí. Las ocasiones más claras llegan transitando y corriendo al espacio, por ahí queremos seguir trabajando”. Pese a todo, también visualizó aspectos negativos, a corregir en este jornada: “Quizás, lo que menos me gustó fue el no saber leer los tiempos de partido. En un campo tan complicado, como el de la Gimnástica, te pones 0-1, minuto 80, por supuesto que es fútbol y que te pueden hacer gol, de hecho, es un golazo, pero lo que no pueden es hacernos un gol por sacar rápido una acción. Hay que ser un equipo mucho más maduro, dormir el partido y llevarlo a nuestro terreno. Son aprendizajes, seguramente nos sirva para que no vuelva a pasar en un escenario parecido. En todo caso, en líneas generales, estoy contento con el partido que hicimos, y sobre todo con la actitud”.

Volviendo al derbi, y en especial al gran ambiente que se espera, el míster de la esedé espera que sirva de aliciente para todos. “Cuanta más gente haya en el campo, más importante sea el partido y mejor sea el escenario, más debería de motivarnos. Sabemos que va a venir mucha gente de O Carballiño, y nos gustaría que también venga gente de Santiago. No solo que venga, sino que esté con el equipo, que nos hagamos sentir más que ellos y, a partir de ahí, es un partido al que le tenemos muchas ganas”, señaló Cardeñosa, animando a los santiagueses a acudir al Vero Boquete para vivir el derbi.

“Consideramos que es el escenario perfecto para cambiar la dinámica y resarcirnos, sobre todo después de todo lo sucedido estos días, con lo que pasó alrededor y las cosas que se dicen, que no son verdad. Por eso, el equipo también está un poco enrabietado en ese sentido, y quiere que este partido sea un antes y un después para encarar esta recta final de la mejor de las maneras, con confianza para llegar al playoff con la flecha para arriba”, concluyó Cardeñosa,