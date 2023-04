Este martes 4 de abril, don Alfonso García Eiriz foi cesado polo presidente da Federación Galega de Automobilismo dos seus cargos coma secretario e vicepresidente por Ourense, co apoio unánime da Xunta Directiva, debido á perda de confianza surxida tras as gravísimas esixencias persoais e económicas contidas nun “borrador”, unilateralmente redactado por García Eiriz, e que él mesmo fixo público tras remitilo a un indeterminado número de persoas alleas á Xunta Directiva, o que provocou un mar de rumores infundados fomentados de forma interesada por o ata agora secretario e vicepresidente por Ourense.

“O feito de buscar un beneficio persoal (económico e político) por riba de calquera dos federados, membros da Xunta Directiva, presidente e estatutos da federación, as filtracións continuadas de información sensible e en moitos casos non veraz, ademáis dunha absoluta falta de rigor nos seus cometidos dentro da FGA, e que foran pactados ao igual que co resto de integrantes, a vontade de asumir competencias fora do seu cargo e varios graves erros que provocaron un prexuizo reputacional e económico á federación (incluindo a perda de importantes patrocinadores), son motivo máis que suficiente para tomar esta difícil decisión”, sinalou a federación no comunicado no que daba a coñecer o cese de Alfonso García.

Engaden ademais, para clarificar os motivos polos que se produce o cese, o seguinte: “De cara a procurar unha postura de consenso, o xoves 30 de marzo Eiriz foi convocado a unha reunión de urxencia da Xunta Directiva, na que non quixo estar presente, sendo o único que non acudiu, para dar as explicacións pertinentes polo “borrador” e as filtracións realizadas de forma continuada das solicitudes, o que demostra, unha vez máis, a súa absoluta falta de vontade por arranxar unha situación insostible”.

Nos próximos días a Xunta Directiva da Federación Galega de Automobilismo nomeará un novo secretario e vicepresidente para a provincia de Ourense.