O Concello de A Baña rendeulle unha gran homenaxe ao que fora un dos fundadores da SD A Baña e un gran impulsor do deporte neste concello, Antonio Martínez, coñecido popularmente c¡como O Cubano. Inaugurouse unha placa para chamarlle ao campo de Cartas a partir de agora “Campo municipal de fútbol Antonio Martínez”, na honra do mesmo.

No acto, presidido polo alcalde de A Baña, Andrés García Cardeso, e o tenente de alcalde e concelleiro de Promoción da Vida Activa e Deporte, César Ramos, estiveron presentes tamén a viúva do homenaxeado, Teresa Méndez, e varios familiares; así como os expresidentes da SD A Baña: Francisco Villaverde (que tamén foi alcalde de A Baña), José Manuel Ramos, Antonio Negreira, Raúl Mayo e Victorino García, ademáis dun bo puñado de directivos e ex directivos do propio club.

O alcalde García Cardeso entregoulle un ramo de rosas a dúas netas de O Cubano, Carla e Iria, que o recolleron moi emocionadas. Despois, autoridades, familiares e público asistente achegáronse ata a entrada do recinto deportivo de Cartas para descubrir a placa co novo nome das instalacións: Campo municipal de fútbol Antonio Martínez. Un momento moi emotivo, no que a viúva e algúns dos familiares non puideron conter as lágrimas.

O alcalde agradeceu a presencia do numeroso público e destacou a valía de Antonio Martínez , mentres que César Ramos remarcou que “con este acto cumprimos unha vella reivindicación. Pola súa banda, Franciso Villaverde recordou como él e O Cubano fundaron a SD A Baña a finais dos anos setenta e comezaron a inculcar na xuventude o amor polo fútbol”.

Despois, unha neta de Antonio Martínez cortou a cinta inaugurando os novos vestiarios do campo municipal de fútbol. Estas instalacións foron acondicionadas pola brigada municipal, nuns módulos que foron doados ao Concello por Antonio Casal, a quen César Ramos tamén deu as gracias pola súa colaboración.

A homenaxe coincidiu co partido de fútbol da liga de veteranos que disputaron os equipos da Baña Veteranos e o Advoc JR Motor & Arturo, un combinado que tamén xoga como local en a Baña. O encontro rematou con 4-0 a favor da Baña Veteranos.

Ao rematar o encontro, o público asistente puido degustar unha churrascada moi exitosa, ofrecida pola SD A Baña, A Baña Veteranos e a Concellería de Promoción da Vida Activa e Deporte do Concello da Baña.