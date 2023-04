Ata a localidade polaca de Torun viaxaron un total de dez galegos e galegas co obxectivo de tomar parte nos Campionatos do Mundo de pista cuberta máster, que se veñen disputando desde o día 26 de marzo e ata o 12 de abril.

Os resultados do combinado galego foron máis que satisfactorios xa que a expedición voltaba cun total de dez medallas, das cales tres foron de ouro, catro de prata e tres de bronce.

Novamente, tanto Esther Pedrosa na categoría M60 como Juan Manuel Morales na M40 foron os galegos máis destacados logrando entre ambos un total de seis metais. En concreto, a santiguesa impúxose na proba dos 1.500 m. con 5:32.29 logrando as pratas nos 800 m. con 2:58.53 e nos 3.000 m. cun tempo oficial de 11:36.33. A maiores, Pedrosa tamén tomaba parte na proba de relevos dos 4x200, na que lograría o bronce. Para o coruñés do Marineda Atlético, Juan Manuel Morales, o título de campión mundial M40 veu na proba dos 10 km. marcha cun brillante rexistro de 43:38, logrando ademáis o subcampionato nos 3.000 m., tamén na modalidade de marcha, cun crono oficial de 12:03.22. Con estas marcas, Morales conseguiu tamén establecer ambos récords de Galicia da súa categoría.

Por outro lado, Pablo Fervenza, na categoría M70, lograba un ouro por equipos na proba de media maratón, así como unha prata individual na proba dos 10 Km. con 41:18. María de los Ángeles Rodríguez, procedente de A Silva, facía o propio ao conseguir na proba dos relevos 4x200 un metal de bronce por equipos, non sen tempo de lograr unhas meritorias quinta posición en xavelina, oitava en pentatlón e décimo segunda en disco.

O último dos metais para a representación galega foi parar ás mans de Tania Valverde, do ADAS CUPA, no foso de lonxitude, no que lograba a medalla de bronce na categoría F35 cun mellor salto de 5.35 m.