Os montes de Budiño volverán ser este domingo 9 de abril epicentro do ciclismo galego. Neste Domingo de Pascua serán 700 os ciclistas que se dispoñan a pedalear no Porriño participando nas dúas probas organizadas pola AD Avanza, en colaboración co Concello do Porriño.

O VI Trofeo Mini BTT Concello do Porriño e o II XCO Trofeo Concello do Porriño atraerán a centos de ciclistas. O alcalde, Alejandro Lorenzo, e o concelleiro de Deportes, Abel Estévez, acompañados polo presidente da AD Avanza, David García, e os ciclistas da AD Avanza, presentaron ambas probas no que será punto neurálxico do evento: o centro cultural A Forna de Budiño. O rexedor felicitou á organización por poñer en valor o ciclismo na lcalidade e polo labor que fan coa súa canteira. Pola súa banda, dende a organización convidaron a todo o mundo a disfrutar do evento o próximo domingo e agradecer a colaboración das entidades que axudaron na posta en marcha do evento, Concello do Porriño, Comunidade de Montes de Budiño, Deputación de Pontevedra e Federación Galega de Ciclismo. Arredor de 500 nenos e nenas, de entre 4 e 14 anos , participarán na sexta edición do torneo. A saída darase ás nove e media da mañá no Centro cultural A Forna. A proba consta de cinco categorías: Benxamíns, Promesas, Principantes, Alevíns e Infantís. Pola súa banda, a terceira edición do trofeo congregará a uns 200 ciclistas. A proba arrancará ás catro e media da tarde do centro cultural A Forna e estará aberta ás categorías de Élite, Sub23, Junior, Cadete e Master30/40/50/60, tanto nas modalidades de competición masculina como feminina.