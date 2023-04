Este sábado el Peleteiro Hyupersa recibía al Universidad de Burgos en Montouto después de haber jugado el pasado fin de semana en tierras burgalesas, de donde las santiaguesas volvieron con 19 puntos de renta sobre el rival.

Las de Compostela empezaron muy metidas en el encuentro, con un ritmo muy alto y queriendo no dejar lugar a que las visitantes se sintieran cómodas en el partido, complicándoles aún más que pudieran tener opciones en la eliminatoria.

El primer cuarto, con un parcial de 25 a 10 favorable al Peleteiro, ponía tierra de por medio y complicaba muhco la posible remontada de las visitantes. El conjunto burgalés, lejos de rendirse y dejarse llevar, continuó peleando por cada canasta y poniendo muy difíciles las cosas a las locales, que rebajaban demasiado su intensidad defensiva y concentración, concediendo algunas canastas fáciles que fueron aprovechadas por las universitarias. Se llevaban así las de Burgos el segundo parcial por 15-18, por lo que se llegaba al descanso con un 40 a 28 en el marcador.

Tras el parón, no consiguieron las santiaguesas hacerse fuertes y marcar más diferencias, ya que las de Burgos continuaban agarrándose al encuentro con buenas transiciones, tiros exteriores y una férrea defensa como sus principales armas.

Por parte del Peleteiro, durante el tercer cuarto no se llegó a encontrar el buen ritmo de juego habitual, con demasiada precipitación y constantes pérdidas de balón. El control del resultado y del cuarto si que eran favorables, pero no las sensaciones de juego.

El último período fue más vistoso dado que los ataques prevalecieron sobre las defensas,con un juego dinámico por parte de ambos conjuntos, que conseguían anotar con relativa facilidad en ambos aros.

En definitiva, llegó una nueva victoria que permite a las de Víctor Fernández y Antonio Pinaque pasar a los cuartos de final, donde se medirán al filial del Ensino de Lugo, equipo que cuenta en sus filas con dos jugadoras que pasaron por las categorías inferiores de Peleteiro: Paula Tñabora y Carmen Suárez.

Esta eliminatoria se prevé muy igualada dado que esta temporada se enfrentaron ambos equipos en dos ocasiones durante la liga regular, dejando una victoria para cada equipo. El primer encuentro de los cuartos de final se celebrará en Lugo, estemismo fin de semana.

Perdeu o Júnior feminino ante o Xinzo na última xornada, sendo xa o campión

Chegábase ao encontro co campionato de liga conseguido pero ca ilusión de acabar a liga invictas. O equipo comezou ben a nivel ofensivo pero cometendo moitos erros defensivos no primeiro cuarto. Mediado o segundo cuarto o Peleteiro pasou o peor momento da tempada véndose superado en todos os aspectos do xogo polas de Xinzo. Tras o descanso os erros víronse minimizados, sendo capaces as santiaguesas de disputar o encontro. No último cuarto onde os erros de canastras baixo o aro castigaron ás visitantes en exceso. Na prórroga as locais foron superiores facendo un parcial de 5 - 0 definitivo. Agora, o Peleteiro prepara a fase de ascenso, desfrutando na medida do posible do campionato.