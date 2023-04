Llega al Multiusos Fontes do Sar otra dura prueba para el Monbus Obradoiro. Este sábado, a las seis de la tarde, el UCAM Murcia tratará de asaltar Santiago, mientras que los locales buscarán salir de la mala racha y recuperar su mejor versión en el aspecto ofensivo.

Justamente en el ataque es donde los compostelanos están sufriendo en este tramo de la temporada. Los hombres entrenados por Moncho Fernández encuentran el espacio, pero no la diana, algo que en la Liga Endesa se paga muy caro.

Los santiagueses vienen de sufrir una dura derrota ante Manresa, llegando a ir más de treinta puntos por debajo y con un gran desacierto. Esta falta de atino ya ha dejado al Obradoiro con tres derrotas consecutivas en las que no ha logrado llegar a los setenta puntos.

Pese a todo, toca jugar en casa y Moncho confía en que el trabajo diario de sus hombres y el esfuerzo en pista traiga, tarde o temprano, los puntos. Así, el partido ante el Murcia será determinante para cambiar esa trayectoria.

Un rival de anotaciones altas

Y es que el Murcia de Sito Alonso es un equipo que forzará a los santiagueses a tener que superar el marcador de los últimos encuentros. El promedio de puntos del siguiente rival del Obra es de ochenta, a lo que hay que añadir que, en sus últimos diez encuentros en ACB, tan solo ha estado por debajo de los setenta puntos en dos ocasiones.

De hecho, en su último partido ante el Girona, los murcianos lograron alcanzar los 102 para doblegar a los catalanes, que se quedaron en 79. Por ello, los jugadores obradoiristas deberán afinar sus muñecas para tratar de seguir el ritmo ofensivo que marcará Sito Alonso.

Últimos enfrentamientos Una victoria balsámica vivieron los compostelanos en la cancha del Murcia. La victoria por 80-84 sirvió para cortar una racha de cinco derrotas consecutivas y que el equipo empezase a ganar más encuentros que sirvieron de colchón para la situación actual. Los hermanos Scrubb, Thomas y Phil, y Dragan Bender fueron los grandes anotadores en aquel encuentro. Un desastre sucedió en Sar la pasada temporada, donde el Obra no supo frenar el ritmo anotador de los Murcianos, que se impusieron por 34 puntos (70-104). Sito Alonso supo sacar lo mejor de Isaiah Taylor, que se alzó con 21 puntos ese día.

Una defensa férrea

Pero Moncho tiene más herramientas en la recámara para compensar una posible diferencia en el tiro. Los compostelanos han mantenido su capacidad defensiva pese al desacierto ofensivo, lo que ha posibilitado mantener la lucha en varios encuentros y sacarlos adelante. La entrega de los jugadores del Obra en su aro les ha permitido balancear los encuentros e incluso vencerlos.

Frenar los recursos de los veteranos James Anderson, Thad McFadden o Travis Trice se volverá vital para que los rivales no se marchen en anotación. También será importante vigilar a dos viejos conocidos por dentro, ya que Artem Pustovyi y Nemanja Radovic pueden generar ventajas, tanto por su físico como por sus recursos técnicos.

Pustovyi puede ser decisivo

Especialmente importante será como lidien los pívots del Obra con el ucraniano, todo un reto en el poste en los dos lados de la pista. El gigante puede generar segundas ocasiones con sus rebotes ofensivos y ser un duro muro contra los interiores de los compostelanos.

Los tres cincos de los locales tendrán mucha piedra que picar en ambos lados de la pista, y a priori, les espera un partido difícil. Será vital que el Alquimista tome las decisiones apropiadas para generar ventajas, ya que un interior de esas dimensiones va a permitir que los jugadores exteriores tengan más oportunidades en el tiro o las penetraciones.

También es importante encontrar el emparejamiento adecuado para generar ventajas con el ucraniano. Will Magnay podría ser una opción interesante, ya que puede tirar de tres y forzarlo a salir de la zona. Aún así, puede que la apuesta sea acercarse a sus centímetros con Marek Blazevic o Rubén Guerrero.

El brillante James Anderson

Pero si un jugador puede ser determinante en este encuentro es Anderson, el hombre para todo del Murcia. El alero llegó del Anadolu Efes esta temporada, pasando de ser un jugador de rol a ser protagonista, teniendo gran parte del peso de su equipo en ambos lados de la cancha.

El estadounidense se caracteriza por ser un gran defensor físico y por su capacidad anotadora, tanto por dentro como por fuera. Anderson y McFadden en pista puede es un cóctel explosivo.

Ventajas para Kass

Pero si el Obradoiro necesita algo es que Kassius Robertson aparezca en el partido como abanderado en el ataque. El juego ofensivo de los compostelanos pasa, principalmente, por el estado en el que se encuentre el escolta.

Si está acertado, no solo es una amenaza letal, sino que genera espacios para sus compañeros al forzar los apoyos en defensa. Pero si no está, el equipo se atasca y no encuentra soluciones. Con la posible baja de Edgar Vicedo será más importante que Kass tenga el día.

Controlar las pérdidas

En relación a la dependencia de Robertson, el Obra deberá controlar sus pérdidas. El nerviosismo debe desaparecer y la confianza hacerse presente. Acertar en los pases y proteger el bote serán factores clave, ya que han sido de las principales problemáticas en los compostelanos, especialmente al tratar de buscar al canadiense.

Las pérdidas no solo generan perder un ataque, sino dárselos al rival y otorgar bandejas fáciles, algo que sabe bien Moncho y tratará de revertir.