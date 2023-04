Moncho celebra una muy trabajada victoria y Sito pide más de visitante

El partido entre el Monbus Obradoiro y el UCAM Murcia fue muy intenso, tanto para los aficionados, como para los jugadores e, incluso, en los banquillos. Moncho Fernández, técnico de los compostelanos, y Sito Alonso, de los visitantes, estuvieron muy activos durante todo el encuentro, buscando las decisiones apropiadas para ganar la partida de ajedrez que disputaron en el Multiusos Fontes do Sar.

Los de Moncho empezaron mejor, ordenados en defensa y moviendo bien el balón en ataque. Mientras, Sito buscó que la segunda parte fuese un partido más agresivo y que llevó a sus hombres a presionar al Obradoiro para acercarse en el marcador.

El resultado: un final de infarto. Los dos técnicos vivieron momentos tensos y enfados importantes en las situaciones en las que los rivales llevaban la batuta. Finalmente, salió en positivo para los locales, que siguen sumando en una temporada de ensueño.

Tras el partido, los dos técnicos salieron a la palestra para dar su análisis sobre lo sucedido en el Fontes do Sar y responder las preguntas de los medios de comunicación.

Esfuerzo sin premio.

El primero de los dos entrenadores en dar su valoración fue, como es habitual, el visitante. Sito consideró que “el partido tuvo dos partes muy diferentes. En los primeros 20 minutos íbamos un segundo tarde en todas las acciones y eso también lo notamos en ataque. La ventaja del Obradoiro era justa”.

Para el técnico del Murcia ese hecho “condicionó el partido pese a que mejoramos en los otros dos cuartos, en los que estuvimos mejor. Cualquiera pudo ganar”

Al ser preguntado por lo que le dijo a sus hombres al terminar la primera parte, señaló que sus jugadores “eran conscientes” de lo que tenían que cambiar y “no hacía falta decirles mucho cuando tienes esos balones divididos y los coge todos el Obradoiro. Rebotes que no tienen dueño y son también del Obradoiro”.

“Para ganar fuera de casa hay que hacerlo mucho mejor en los primeros 20 minutos. Veníamos con el objetivo de engancharnos a la lucha por la novena plaza, y desaprovechamos esa oportunidad. Ahora tenemos que centrarnos en el partido de Europa”, señalaba.

Recompensa tras el sufrimiento.

A continuación, le llegó el turno al técnico ganador, Moncho, quien analizó el partido: “Tardamos en entrar en el partido, pero luego estuvimos muy bien en la faceta reboteadora y tuvimos el acierto que nos faltó en otras ocasiones. Luego el rebote ofensivo de Murcia en la segunda parte nos hizo mucho daño, eso provocó que el partido se igualara de nuevo y que se lo pudiera llevar cualquiera. En esta ocasión nos salió cara”.

También tuvo buenas palabras para los jugadores que disputaron el encuentro tras sufrir ciertas dolencias y malestares, una muestra de dedicación y compromiso. “Robertson no pudo entrenar con el equipo los últimos días pero quiso jugar, quiso ayudar al equipo. Y Will no pegó ojo esta noche por unas migrañas, que ya sabemos lo dolorosas que son. Su compromiso ha sido enorme”, comentaba el preparador santiagués.

Leo Westermann recibió buenas palabras del Alquimista tras haber vivido una temporada de altibajos, con momentos muy difíciles, pero que desaparecieron este sábado. “A la hora de juzgar a Leo, no lo tengo que hacer por el acierto, que hoy lo ha tenido y ha metido canastas buenas. Ha cometido errores, como todos los jugadores que salen a la pista. Creo que ha estado excepcional en el aspecto defensivo, como lleva estando prácticamente todo el año. La forma de juzgarlo no tiene que ser el acierto, tiene que ser la confianza”, apuntaba.

Al ser preguntado por si mira hacia arriba tras lograr la victoria, con el objetivo de aspirar al playoff, Moncho volvió a señalar la mentalidad del equipo que los ha llevado ha hacer una temporada excepcional: “Nosotros vamos partido a partido, en nuestra cabeza solo está el encuentro de Málaga”.

Por ello, tras celebrar un buen y reñido triunfo ante el UCAM Murcia, ahora al Obradoiro le espera una semana de trabajo intensa en la que preparar el encuentro ante un grande de la Liga Endesa como es el Unicaja de Málaga. Los compostelanos viajarán a tierras andaluzas para jugar en el Martín Carpena el próximo sábado 15 de abril, en un encuentro que se disputará a las seis de la tarde ante un conjunto que es el actual campeón de la Copa del Rey.