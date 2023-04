A Xunta Directiva da Real Federación Galega de Fútbol aprobou na súa última reunión e a instancias do presidente, Rafael Louzán, conceder a máis alta condecoración federativa a Carlos Mouriño Atanes, presidente do RC Celta, e por extensión a toda a entidade, que este ano celebra o seu centenario.

Deste xeito, a Xunta Directiva da RFGF quere recoñecer publicamente a relevancia do RC Celta no fútbol galego xusto no ano do seu centenario e, en especial, a gran labor realizada por Mouriño e o seu equipo desde a súa chegada ao club, ata converter ao RC Celta nunha das mellores canteiras do fútbol español.

🎖️ Medalla de Ouro da RFGF para Carlos Mouriño



➡️ O presidente da RFGF, @RafaLouzan, fixo entrega ao @RCCelta, na figura do seu presidente Carlos Mouriño, da máxima distinción federativa no ano do CENTENARIO



🔗 https://t.co/CexAHaoubS pic.twitter.com/v32gWeVrSz — RFGF (@futgal) 15 de abril de 2023

O que se pretende é premiar o modelo de éxito implantado por Mouriño desde unha clara aposta polo traballo nas categorías inferiores, tal e como se reflicte na acta da Xunta Directiva: “En recoñecemento á súa decidida aposta polo traballo de canteira, reflectida na gran proxección nacional e internacional dun numeroso elenco de futbolistas, convertendo a canteira do RC Celta nunha das mellores de España”, pero tamén “en recoñecemento pola consolidación do primeiro equipo na elite do fútbol español e polo gran investimento realizado en proxectos tan importantes para o club, para Vigo, para Galicia e para todo o fútbol galego como son a nova sede da entidade, a Cidade Deportiva Afouteza ou o innovador proxecto Galicia Sports 360”.

En definitiva, méritos de sobra para merecer un galardón que nos últimos anos tamén recibiron Vicente del Borque, Iago Aspas ou Luis Rubiales. A entrega da Medalla de Ouro da RFGF tivo lugar este sábado durante a celebración do histórico “I Congreso do Fútbol Galego” que tivo lugar no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia.

🙌 TODOS UNIDOS POLO FÚTBOL GALEGO



🗣️ O noso fútbol falou e comezamos a traballar nas propostas que a RFGF presentou neste histórico “I Congreso do Fútbol Galego”



🙏 Grazas por acompañarnos neste día tan especial pic.twitter.com/pUPruU8bWb — RFGF (@futgal) 15 de abril de 2023

O presidente da RFGF, Rafael Louzán, fixo entrega a Carlos Mouriño da máxima distinción federativa nun acto moi emotivo no que tamén estiveron presentes varios membros do Consello de Administración e da estrutura organizativa da entidade olívica. O vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, tamén participou na felicitación a Mouriño, así como os presidentes e presidentas dos clubs más representativos do fútbol galego, RC Deportivo, Racing Club Ferrol e Pontevedra CF.

O secretario xeral da Federación, Diego Batalla, presentou varias propostas de cambio normativo, que nalgúns casos xa se poñerán en marcha tras ser aprobadas por ampla maioría, e noutros casos pasarán a ser tratadas polos comités correspondentes.

Unha das máis chamativas e o traballo encomendado á Federación para facer unha clasificación de todos os campos de fútbol que hai en Galicia. Un traballo moi importante que busca ter un informe detallado co fin de poder mellor as instalacións existentes no noso fútbol.

Manuel Fernández, director de competicións, fixo unha presentación do modelo competicional actual e das premisas que deben presidir un cambio de modelo, tanto no fútbol afeccionado como de base. Un cambio que foi aprobado de maneira case unánime polos asistentes.

Por outro lado, Amancio Varela, directivo responsable do fútbol feminino, presentou as propostas de cambio xa traballadas e aprobadas pola Comisión Galega de Fútbol Feminino. Propostas que recibiron un respaldo absoluto por parte do plenario do Congreso. O propio Amancio mostrou tamén o Plan Estratéxico da RFGF que se creou en colaboración coa Federación Española. Un plan que marca o camiño a seguir e no que se integran todos os programas postos en marcha desde os distintos ámbitos federativos.