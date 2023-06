El culebrón que tenía expectante a todo el obradoirismo se ha resuelto. Moncho Fernández renueva por el club compostelano para las próximas dos temporadas. El Alquimista de Pontepedriña cierra de este modo el acuerdo con el Monbus Obradoiro tras los muchos rumores que estaban surgiendo. El club lo hizo saber a través de un vídeo y un posterior comunicado. En el vídeo Moncho sale asegurando que tiene algo que decirle a los aficionados con una tablet que pone “grazas Moncho”, dando a entender que el preparador abandona la entidad. Pero con la “retranca” que caracteriza al preparador y al propio Obradoiro, rápidamente se cambió la imagen de la tablet por un “continúa Moncho”, quien transmitía la buena nueva para el obradoirismo.

Paso a paso

Desde el cierre de la presente campaña la gran incógnita en el club y entre todos los aficionados residía en la situación alrededor del preparador compostelano, ya que finalizaba su vinculación con el Obra y no se trató su renovación hasta finalizada esta campaña.

A partir de ese momento, todo el obradoirismo estuvo con las alarmas puestas con la posible marcha de Moncho. La preocupación se acrecentó cuando José Luis Mateo, hasta ahora director general del club, confirmaba que dejaba la entidad, ya que él y el preparador compostelano habían formado un tándem perfecto en Compostela.

El Obradoiro se sumió en un momento de reflexión en el que buscó el candidato idóneo antes de hablar con Moncho, ya que se consideró que debía ser el nuevo responsable deportivo quien debería hablar con Moncho y comprobar si ambos podrían ir de la mano.

Tras muchas vueltas, llegó el elegido para ocupar el área deportiva: Eduardo Pascual. El nuevo responsable de esta parcela llegaba a Santiago dejando claro que debía conversar con el Alquimista y comprobar si eran capaces de entenderse para trabajar juntos y desarrollar un ambicioso proyecto.

“El entrenador es lo mas importante de un equipo. Hablaremos con Moncho porque valoramos mucho su trayectoria y su trabajo. Necesitamos saber si él quiere formar parte de este proyecto y seguir más años en el Obradoiro. Lo que nos tenemos es que conocer y ver si podemos trabajar juntos. Mirar los objetivos del club y ver si podemos ir de la misma mano. Hay que tratarlo de forma natural. Lo más importante es el objetivo que tiene el club y saber si somos todos capaces de ir de manera conjunta”, comentaba el nuevo director deportivo del Obradoiro.

No se quedaba solo Pascual al hablar del entrenador, ya que Raúl López, presidente del club, aseguraba que “la idea que tenemos todos es que el entrenador continúe”.

“Lógicamente hay que tener una reunión con él porque si nosotros le decimos al entrenador que continúe y él no quiere continuar... la solución la tiene el entrenador. Es lo primero. En este momento ese es el paso, el primero. Y a continuación planificar la plantilla porque hay jugadores que tienen contrato, hay otros jugadores que no tienen contrato pero que podían continuar y que igual están muy deseosos de continuar. Y esa es una labor que durante este mes se tendrá avanzada”, añadía.

El Obradoiro le trasladó el 12 de junio la propuesta de renovación a Moncho y desde entonces se mantuvieron las incógnitas. De hecho, se comenzaba a vincular al preparador compostelano con el Burgos, que acababa de confirmar la marcha de Curro Segura, entrenador del equipo, a Grecia y se especulaba con el nombre de el Alquimista.

La situación no podía dilatarse más, tanto por el nerviosismo que se respiraba entre la afición como por la necesidad de comenzar a confeccionar la plantilla para la temporada 23/24. De este modo se llegó a la resolución de este jueves, confirmando que Moncho Fernández seguirá en el club para el alivio de la mayoría de los aficionados y para la entidad, que ya puede comenzar a diseñar el equipo que dirigirá su histórico entrenador.

Una leyenda

Con la renovación de Moncho y salvo sorpresa, el técnico cumplirá en la entidad compostelana quince temporadas al renovar por dos, arrancando la decimocuarta en la 23/24.

El Alquimista de Pontepedriña comenzó su carrera en el Obradoiro en LEB Oro, después de que el club descendiese de la ACB. El técnico llevo al conjunto compostelano de vuelta a la élite y, desde entonces, lo hizo un fijo de la Liga Endesa.

Junto al Obra, Moncho forjó su leyenda en la liga y dejó momentos históricos para el club. Las vivencias más destacadas que hubo en Santiago con él fueron la participación en los playoffs de la temporada 12/13 y la participación en la Copa del Rey de A Coruña como anfitrión en la 15/16.

Construyendo un nuevo horizonte

Ahora toca profundizar en el análisis de la plantilla que cerró esta campaña, determinar los jugadores sobre los que tendrán derecho de tanteo y concretar a que jugadores se intentará renovar y los fichajes que se harán.

Será importante conocer si finalmente el Obradoiro recibirá la invitación a la Basketball Champions League, ya que influirá en la confección de la plantilla. La oportunidad de jugar en Europa podría atraer a más jugadores a Santiago, pero también provocaría que la entidad compostelana deba pensar en construír un equipo más largo para poder afrontar dos competiciones con garantías.

Pese a todo, el presupuesto no crecerá mucho, como indicaba el presidente del club: “el presupuesto ya se ha aprobado en consejo de administración, ahora hay que ejecutarlo. Va en la línea de lo que hemos hecho. En la vida no todo es dinero, sino saber administrar el dinero que tienes a veces estirándolo o haciendo milagros y eso es lo que queremos seguir haciendo y si es posible mejorar. Confiamos plenamente en que eso se pueda producir, pero en los once años que llevamos tuvimos de todo desde altibajos, lesiones o un jugador que pensabas que se adaptaba mejor y no fue así... tenemos que hacer ese equipo que tiene que tener un presupuesto módico, adaptado a lo que somos nosotros pero sabiéndolo ejecutar”.