La SD Compostela ha comunicado este jueves a Jorge Cano, Allyson y Javi Jiménez que no continuarán en el club. Los tres jugadores terminaban contrato esta temporada, y tras la derrota en Tarazona que supuso no cumplir el objetivo del ascenso, la entidad compostelana quiere construir un nuevo proyecto. Por ello, algunos jugadores no recibirán oferta de renovación y entre ellos se encuentran estos tres.

Jorge Cano llegó a Santiago después de 4 notables temporadas en el Bergantiños y toda una carrera en el fútbol gallego, habiendo jugado en Montañeros, Fabril, Cerceda y Boiro. El atacante coruñés deja el club tras una temporada, en la que ha disputado 32 partidos entre liga y copa, anotando cinco goles. Cano ya se despidió del club con el siguiente mensaje en redes sociales: "Se termina una temporada muy bonita y a la vez complicada. Ha sido un placer vestir esta camiseta y os deseo mucha suerte en el futuro. Forza SD Compostela" Se termina una temporada muy bonita y a la vez complicada.

Forza @SD_Compostela pic.twitter.com/YeTyX9syKC — jorge cano (@canO_) 22 de junio de 2023 Allyson también se despide tras una temporada en el club muy marcada por las lesiones. El delantero brasileño pasó meses lesionado y cuando estuvo disponible apenas tuvo tiempo para mostrar su potencial, disputando 9 encuentros y anotando un sólo gol como blanquiazul, al Arenteiro. Javi Jiménez llegó al Compos para suplir a Pato Guillén tras su lesión. El veterano guardameta se ganó la titularidad nada más llegar, pero en la recta final con la recuperación de Pato fue relegado al banquillo y se va con 8 partidos disputados. Actualmente, el Compos cuenta con 11 jugadores con contrato para la próxima temporada: Pato Guillén, Borja Rey, Álvaro Casas, Pablo Crespo, Damián Canedo, Martín Salvador, Fer Beltrán, Pablo Antas, Jordan, Elliot y Parapar.