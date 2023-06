La Facultad de Geografía e Historia de la USC acogió este lunes la presentación de las nuevas equipaciones de la SD Compostela, con las que se buscará el ascenso a Primera Federación en la temporada 2023-2024.

En la web, los músicos Chicho y Cibrán (Boyanka Kostova) y la actriz Sabela Arán fueron los primeros en posar con la indumentaria, mientras los modelos elegidos para lucir las camisetas en el acto fueron los dos fichajes realizados hasta la fecha; Antón de Vicente y Pep Caballé; y el recientemente renovado Jordan Domínguez, quién confesó que “as tres son moi bonitas”.

PARA JORDAN A LA TERCERA VA LA VENCIDA

“Este ano ten que ser o bo, o do ascenso. É o meu terceiro ano aquí e fomos a máis, agora temos que subir. É o que quere toda a xente de Compostela e do clube”, aseguró Jordan días después de renovar con el Compos con ilusiones renovadas: “Estamos recargando pilas. Acabamos como acabamos, pero estamos nunha temporada nova, con ilusións novas e un mesmo obxectivo: o ascenso”.

De esta forma, el ‘8’ blanquiazul quiere dejar atrás lo sucedido en Tarazona. “No fútbol pasa de todo. O final da tempada pasada custounos. Entramos no play-off e logo non esperábamos caer na primeira eliminatoria. Pasaron varias semanas, falamos entre nós e estamos tranquilos, encantados de seguir cos que están renovando e cos que están chegando. Vése que a xente está contenta coas novas fichaxes e nós estamos preparados”, declaró.

Además, Jordan habló de aquella derrota en Aragón y felicitó al rival por el ascenso. “Tiñan un equipo moi ben traballado, con xogadores físicos no medio do campo que me gustaron moito. Tamén extremos e dianteiros con máis de 10 goles, e estiveron sufrindo ata o final. Se subiron foi porque o mereceron, felicítoos”. Y refiriéndose a las dificultades de la promoción, expresó su deseo de que el ascenso llegué de forma directa: “Oxalá o ascenso chegue de forma directa e non haxa que esperar a ver qué pasa nunha eliminatoria. Ao final nos partidos non xogas ti só, nesta veste no minuto 70 con 3-0 a favor e rematas perdendo. O obxectivo é estar entre os primeiros clasificados e ascender, o camiño é largo”.

Sobre el proceso de renovación, aseguró que todo sucedió muy rápido. “Só podo agradecer ao clube a confianza depositada en min. A renovación non durou moito, nuns días estaba feita. Foi sinxelo, levárono clube e mánager e tiñámolo decidido dende o principio. Nin nós apretamos, nin eles cederon... atopamos o punto intermedio, o equilibrio”.

Por último, Jordan prefirió no mostrar preferencias sobre la consolidación de los grupos de la categoría, que se decidirá este martes: “Non sei que política hai para isto, pero se temos que ir a Madrid pois vamos, como a Asturias ou Cantabria”.

ANTÓN DE VICENTE SALE DE SU ZONA DE CONFORT

El primer fichaje de esta campaña lució la segunda equipación, con colores rojo y blanco a cuadros y rayas al estilo del clásico “mantel croata”. Sobre su llegada, señaló que se produjo así: “En el último mes de competición tenía decidido que iba a salir del Coruxo. Con Manu (Castiñeiras) compartí equipo en Ferrol hace muchos años y le escribí un día. Nos reunimos en Santiago, tomamos un café y comenté mi situación. Me dijo que esperase a que llegase el entrenador y finalmente pudo hacerse todo”, a lo que añadió posteriormente que “el año pasado hice el Camino de Santiago y ahí empezó a rondarme en la cabeza la idea de jugar en el Compos, ahora ya era mi prioridad”. Curiosamente, la camiseta que vistió cuenta con un parche especial en el pecho: el símbolo del peregrino.

“Mi familia y amigos, incluso gente de Coruxo, sabía que mi primera opción era el Compos. Es verdad que doy el paso tarde, porque tengo 33 para 34. Salí tarde de mi zona de confort, pero estoy muy feliz”, aseguró el centrocampista. Sobre su última etapa en el Coruxo declaró: “Fue una temporada de bajo rendimiento. A nivel mental sufrí muchísimo. Fui padre y eso trastoca un poco el descanso a nivel de entrenamientos, de llegar al fin de semana con el descanso necesario”, algo que no trastocará su rendimiento el próximo año. “Sé que esta va a ser una de mis mejores temporadas a nivel individual y espero que colectivo. A nivel mental he vuelto a nacer, y a nivel futbolístico me ilusionan mucho los objetivos que tenemos”.

En esta nueva etapa, espera aportar veteranía y confía en adaptarse rápido. “Con Antas ya tuve la oportunidad de jugar en Somozas. Creo que el perfil de jugadores que hay en el Compos y el mío encaja. Intentaré dar jerarquía en el centro del campo, sin miedo a tener el balón, en esta categoría hay que hacer otro fútbol a veces y también estoy preparado para ello”. Además, señala que le gustaría continuar más años en Santiago: “Si juego un poco más la mitad de los partidos hay renovación automática, tanto en Primera como Segunda RFEF. Espero cumplirlos, pero la competencia es dura y hay que adaptarse a lo que toque”.

Antón de Vicente está convencido de que las malas experiencias recientes impulsarán al equipo. “La frustración de estos años que hubo aquí, con la frustración que sentí yo a nivel personal en Coruxo, son una buena mezcla. Nos une esa temporada ilusionante que todos esperamos que sea, con energía positiva este año tiene que tocar sí o sí”, declaraba al respecto.

PEP CABALLÉ ELIGIÓ SU DESTINO

La equipación que vestirá el Compos en el Vero Boquete la llevó el segundo fichaje de lo que va de mercado, un Pep Caballé que fue muy sincero respecto a su llegada: “Le dije a mi agente que se pusiera en contacto con el Compos, fue mi primera opción. Estoy muy feliz en Galicia, tengo la pareja en Ferrol y quedarme por aquí fue prioritario. Nos pusimos en contacto con el club y en unos días lo firmé”.

El extremo catalán viene de celebrar un ascenso histórico a Segunda con el Racing de Ferrol, pero asegura que “a nivel particular fue difícil porque me costó mucho arrancar. Una lesión de aductor, venía de un ligamento cruzado y me costó coger minutos por diferentes circunstancias. Esta temporada es como una reválida para demostrar que siempre he sido y soy un gran jugador. Creo que el sitio ideal es aquí y juntos intentaremos conseguir el ascenso”, aseguró visiblemente feliz.

Caballé espera que le respeten las lesiones y así cree que podrá aportar “experiencia, importante en esta categoría, y por cualidades trabajo, uno contra uno, juego con las dos piernas y muchas más cosas”. Y además, desde distintas posiciones: “Mi exentrenador Cristóbal Parralo me puso mucho de lateral. También he jugado de carrilero, de 5 estuve muy cómodo... Me puedo moldear a otras posiciones y en campos de césped artificial me desenvuelvo bien también. Creo que puedo aportar mucho al Compos, estoy seguro de que va a pasar y daré muchas alegrías a la afición y al club”, concluyó.