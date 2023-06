Un total de diez metales (seis oros y cuatro platas), veinte puestos de finalistas, un récord de España y tres récords de Galicia fue el balance de la representación gallega en los campeonatos de España Sub16 celebrados en la localidad alicantina de La Nucía.

Lejos de récords y medallas hay que destacar la actuación de Roi López y su historia particular. Este jugador de fútbol del Villestro participó con el Millaraio para dar puntos al equipo amiense y logró la mínima en los 600 metros para el Campeonato de España, en donde se presentó con la marca número 24 de los 24 participantes. No se esperaba un gran papel del santiagués, sobre todo porque no había preparado para nada la carrera cuando sus rivales entrenaban cinco días a la semana.

Pero su pundonor pudo con cualquier previsión. Se coló en la final, en la que a falta de 200 metros iba en cabeza aunque con un tiempo de 1:29.37 se tuvo que conformar con una más que meritoria quinta plaza. Pese a esta gran actuación Roi López quiere seguir en el fútbol y todo apunta a que pronto será jugador del Compostela en la Liga Gallega de cadetes.

Una de las protagonistas del torneo fue sin duda la lanzadora del Celta Mar Simón que en un grandísimo campionato lograba nada menos que proclamarse campeona de España en los concursos de disco y martillo. En ambas modalidades mostró una gran superioridad sobre sus rivales tanto en elo disco con 45.42 metros como sobre todo en el martillo donde su mejor lanzamiento de 51.39 metros evidencia la excelente progresión de esta atleta.

Otro de los nombres del campeonato fue el de Alex Sierpes. El atleta del Trega, que partía como favorito en la prueba de los 1.500 obstáculos, refrendaba esa condición con unos extraordinarios 4:12.15 que además representan un nuevo récord de España de la distancia.

La prueba de los 3.000 metros femeninos tuvo un claro y nítido color gallego ya que la gran favorita Sabela Castelo, del San Miguel de Marín, seimpuso de manera autoritaria realizando un crono de 9:48.59, que representa un nuevo récord del campeonato. La segunda posición fue ocupada por la atleta de la Gimnástica de Pontevedra Sabela Martínez, que llegó a catorce segundos de la marinense.

Otra de las medallas fue la plata de Celia Fernández, del Riazor Coruña. La también subcampeona de España el año pasado, lograba una puntuación total de 3.972 puntos que suponen un nuevo récord gallego. A maiores también conseguía en el transcurso de las combinadas el récord gallego en la carrera de los 100 metros vallas con 14.76.

El Marineda Atlético, que viajaba con una nutrida representación de atletas, tuvo en la figura de Javier Picos a su atleta más destacado. El coruñés dominó las semifinais y lograba el campeonato de España de manera autoritaria con 1:26.30, haciendo justicia a su excelente año.

Nuevamente y como ya había hecho en el nacional de pista cubierta, Iria Solera, del C.D. La Purísima, ocupaba puestos de podio en el concurso de salto de altura tras superar el listón a 1.66 metros, lo que le concedió el bronce.

Debris Paniagua, del Atletismo O Pino, en una emocionantísima llegada, se proclamaba subcampeona nacional realizando un registro de 5:00.46 sobre los 1.500 obstáculos a tan solo cuatro centésimas del título.

En el círculo de lanzamientos, Hugo Casañas, del Rías Baixas, lograba la cuarta posición en peso con 16.04 metros rompiendo la prueba en el concurso de disco en la que lograba el título con 57.89 metros, a más de siete metros del segundo clasificado.

Cabe destacar las cuartas posiciones logradas por Martiño Salgado, del Celta, en los 300 vallas; Antía Otero, del Atletismo Narón, y Alex César, del A.A. Mazi, en jabalina; Marta Hermida, del A.F. Celta, en martillo; María Estévez, del Ames Atletismo, en los 1.500 obstáculos. Y de igual modo lograron puestos de finalistas Adrián Bernárdez, del Val Miñor, en los 100 metros y Sebastián Bascoy, del Coruña Comarca, en los 300 metros; Adrián Pérez, del Atlética Lucense, en los 1.000 metros; Manuel Eirín, del Ourense Atletismo, y Rodrigo Fernández, del Atletismo Sada, en jabalina; Mara Dávila, del A.F. Celta, en disco; Icia Ares, de la Atlética A Silva, y Alba Morales, del Marineda Atlético, en los 3.000 marcha; Sergio Fernández, del ADAS CUPA, en peso; así como os relevos masculinos dos 4×100 del Marineda Atlético.

Hay que destacar también a Nuno Castro, atleta del Millaraio, que alcanzó la final de jabalina en la que fue quinto pero al que una lesión de espalda le impidió estar más arriba y hacer las pruebas combinadas. y a Dameku Paniagua, del Atletismo O Pino, cuya hermana fue subcampeona en los 1.500 obstáculos y que alcanzó la sexta posición en los 1.000 metros.