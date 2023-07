Eduardo Pascual Arcas (Bilbao, 5 de junio de 1971) es el nuevo director deportivo del Monbus Obradoiro, supliendo en el cargo al anterior responsable general, José Luis Mateo. El nuevo responsable de conformar la plantilla para el estreno europeo del club compostelano se ha mostrado ambicioso y confiado desde el primer día, teniendo ahora la labor de completar un equipo para afrontar una campaña ilusionante en la capital gallega.

¿Cómo ha vivido sus primeros días en Santiago?

Pues la verdad que muy intensos, porque llegar en un momento como el mes de junio, con el período de mercado abierto, pues es un poco locura. Primero aterrizar y todo eso... Contento porque el sitio es motivante y el desafío también.

¿Cómo le ha recibido el club y qué es lo que más le ha llamado la atención y le ha gustado de la ciudad?

El recibimiento del club ha sido fantástico, porque son todo puertas abiertas. Llego con ganas de colaborar y de que sea simplemente yo el que me inserto en el grupo y en una mecánica de trabajo que ya estaba funcionando. Y en la ciudad, pues la verdad que no he tenido de momento la suerte de poder conocerla, porque prácticamente estoy casi todo el día en el pabellón.

¿Qué le atrajo a este proyecto y cómo se forja su llegada?

Me llamó Raúl (López) para ver si tenía disponibilidad. Quería conocerme un poco, ya que iba a salir José Luis (Mateo), que tenía decidido que salía del club. Entonces, básicamente tuvimos una reunión y a partir de ahí, con las ganas que yo tenía de venir, el club decidió que afortunadamente fuera yo.

Menciona a José Luis Mateo, que hizo una gran labor en el Obradoiro y deja el techo bastante alto. ¿Cómo afronta el reto de un equipo con un presupuesto bajo del que debe sacar el máximo rendimiento?

La verdad es que sí, que el trabajo durante todos estos años en la ACB ha sido muy bueno. Vengo con ganas de coger ese testigo para, por lo menos, intentar continuar la trayectoria que hemos tenido y con ganas de que, una vez que lo consigamos, seguir añadiendo. Creo que el Obradoiro es un club que no tiene que parar en su deseo de conquistar cosas bonitas.

Acaban de fichar a Eric Washington, ¿qué esperan de él y cómo lo describiría?

Estábamos buscando un base que fuera referencia del equipo, y sobre todo, que pasara e hiciera jugar bien a sus compañeros. Aún así, también buscamos un jugador que tuviera una calidad, que tuviera puntos y que tuviera amenaza. Creo que él nos va a transmitir mucha energía y que puede ser un jugador que encaje dentro de nuestro proyecto.

Han incluido a Kassius Robertson y Thomas Scrubb en el derecho de tanteo, ¿confía en retenerlos?

Creo que la primera fase es que el club ha ejercitado los derechos que tiene en la ACB. Los hemos incluido con las ganas de que puedan ser nuestros, sabiendo que va a ser muy difícil, pero sí con ese deseo de que puedan continuar con nosotros.

En su momento se habló de un preacuerdo con Dragan Bender antes de su llegada, ¿continuará?

De momento está lesionado y cuando pueda estar recuperado se valorará si se puede meter en el equipo. La verdad que es un jugador fantástico, y si se puede contar con él, sería un buen fichaje. Pero un fichaje no de ahora, sino para cuando se recupere, que puede ser ya para el 2024.

¿Valoran la continuidad de Edgar Vicedo?

No está descartado, pero ahora mismo no estamos yendo por esa línea. Pero no está descartado porque es un jugador que ha dado mucho rendimiento. Lo que pasa es que en las líneas exteriores es donde menos aclarado está el panorama del equipo, entonces tampoco hemos tratado su continuidad o su no continuidad.

Con la llegada de Eric, imagino que descartan a Léo Westermann. ¿Qué sucede con Phil Scrubb y Will Magnay?

Tanto con Westermann como con Magnay, no hay interés de que continúen, porque estamos yendo por otra línea. En el caso de Phil, pues en este momento se puede valorar el que continúe, pero todavía no hemos hecho oferta.

¿Contarán con alguno de los jóvenes de la cantera como Santi Paz, Juan Manuel Bocca o Sergi Huguet?

Según las características de los jugadores que quedan en el primer equipo, pues contaremos con alguno de los jugadores que mencionas. También se puede abordar la cesión de alguno de ellos.

¿Tiene pensado algún proyecto o idea con la cantera?

Que alguno de nuestros chicos esté en el primer equipo. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo a nivel de cantera, porque se ha crecido y cada vez se van dando más pasos. Aunque esto es un poquito ingrato, porque aunque vayas dando pasos, esos pasos son muy lentos. Pero sí, la idea del club es intentar, cuanto antes, que jueguen esos jugadores. Que formen parte del primer equipo e ir metiéndolos poco a poco.

¿Cómo valora al Mornar Barsko Zlato, su rival para acceder a la Basketball Champions League? ¿Se ven fuertes para acceder a la fase regular?

El análisis del club es que son el típico equipo balcánico con jugadores de mucho talento, un muy buen equipo. Es un club con historia, de los que son cuna del baloncesto. Creo que está todo muy abierto, pero con muchas ganas de poder ir dando pasitos y con muchas ganas de participar. Creo que para un club como el Obradoiro, para el que si no me equivoco es la primera participación a nivel europeo, es un paso importante. Vamos a intentar que sea lo mejor posible y llegar hasta donde podamos, pero nos encantaría poder conseguir la plaza.

Víctor Pérez, segundo entrenador del club, ha formado parte del cuerpo técnico de la selección española que conquistó el Mundial sub 19. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Confían en renovar el staff?

La idea es de continuidad y de que todos los que están en el staff técnico, que están haciendo muy buen trabajo y así me lo ha trasmitido Moncho, que está muy contento con el trabajo de ellos, puedan seguir. Y luego, para un club como el nuestro, que uno de nuestros consiga un Mundial, no se hace todos los días y es de poner en valor. Estoy seguro de que gran parte de ello ha sido por el trabajo que ha hecho Víctor ahí dentro. Creo que eso es una noticia de gran magnitud, muy a celebrar. A veces pasan estas noticias y no les das mucha importancia, pero luego, si te pones a reflexionar, está ahí dentro de algo muy importante para el baloncesto español.

¿Hay algún fichaje cercano? ¿Qué perfil de jugador buscan?

Lo que estamos buscando es completar la plantilla. El tema más difícil siempre está en los bases y en los pivots. Intentaremos ir completando estas líneas para luego ir a la de alero. En el baloncesto lo más difícil siempre son completar los bases y los pivots, los aleros te pueden gustar más, te pueden gustar menos, serán más buenos o más malos, pero tienes menos dificultad para encontrarlos. No es que no tengan importancia, sino que hay más jugadores. Es un mercado que siempre es muchísimo más abierto.