Xa van completadas dúas semanas dos Campus Xacobeos da SD Compostela e a súa Canteira Picheleira. Santiago, en dúas ocasións, e Touro, nesta última, foron as sedes nas que se levaron a cabo as actividades. Máis de 300 cativos participaron durante estas dúas semanas na iniciativa da Canteira Picheleira, demostrando o éxito destes campus de verán.

Por diante quedan outras tres semanas. Esta próxima, os Campus Xacobeos celebraranse en Arzúa (10 e 14 de xullo) e na Escravitude (10 e 12 de xullo), sendo este último exclusivamente para porteiros. Posteriormente, tocaralle a quenda aos cativos da Pobra do Caramiñal (17 e 21 de xullo) e de Dumbría (24 e 28 de xullo). As inscricións para estas sedes seguen abertas e poden formalizarse no seguinte enlace: https://bit.ly/InscricionCampus.

Os Campus Xacobeos están patrocinados por Cobre San Rafael, que ademais de apoiar todas as sedes, ofreceu un desconto na inscrición a todos os nenos censados tanto en Touro coma no Pino.