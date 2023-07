El Monbus Obradoiro ha anunciado la contratación de Pol Figueras para la próxima temporada. El jugador, procedente del Bàsquet Girona, se desempeña como base con sus 1,87 metros y 25 años de edad. En el equipo catalán ha promediado 2,8 puntos, 0,7 rebotes, 1,6 asistencias y 0,6 recuperaciones en 32 partidos.

De este modo, el Obradoiro cierra la posición de base tras anunciar la llegada de Eric Washington la pasada semana y con un Fernando Zurbriggen que tiene contrato en vigor. Con el fichaje de este tercer base y la más que posible llegada de Rigoberto Mendoza para el puesto de escolta, el club compostelano da a entender que Kassius Robertson se da por perdido, aunque podría negociar con el Valencia Basket para no igualar la oferta y evitar su fichaje por otro equipo ACB.

“Con Pol añadimos al equipo su polivalencia, energía y la ilusión propia de su juventud. Es un jugador con potencial que ya demostró la temporada pasada que tiene un hueco en esta liga. Con muy buena ética de trabajo y en progresión constante es inteligente y sobre todo jugador de equipo”, afirma el director deportivo del club, Eduardo Pascual.

Rigoberto Mendoza

El Obradoiro ha confirmado que está en negociaciones, próximas a cierre, con el escolta dominicano Rigoberto Mendoza. El jugador, de 1’90 metros y 31 años, viene de jugar en los Capitanes de Ciudad de México de la G League, donde ha promediado 14 puntos, con un 49 % de acierto en el tiro y un 38 % desde el triple, 5,3 rebotes y 3,7 asistencias. Además, el jugador ocupa espacio cotonou, por lo que deja libres las dos plazas de extracomunitarios.

El escolta comenzó su carrera deportiva en el Reales de la Vega de República Dominicana (2013), pasando al año siguiente a conocer el baloncesto español. Mendoza recalaría en el Iraurgi Saski Baloia de LEB Plata. A continuación, abandonaría el territorio español para firmar con el Estudiantes de Concordia (Argentina), en los Capitanes de Ciudad de México en dos etapas (de 2018 a 2020 y de 2021 hasta 2023), Dorados de Chihuahua (México) y en el Maccabi Haifa (Israel).

Un puzzle que va encajando

Todo apunta a que Mendoza viene para cubrir la posible marcha de Kassius Robertson, jugador por el que el Valencia Basket ya ha hecho una oferta oficial y que se sumaría a la llegada de Kyle Guy para el puesto de escolta.

Mendoza ofrecería un perfil distinto al de Kassius en el club santiagués, pero con mejor compatibilidad con el fichaje de Eric Washington. La llegada de Washington para la posición de base ya apuntaba a que el Obradoiro no contaba con retener a Kassius Robertson, dado que son dos jugadores que reclaman mucho el balón y tienen un porcentaje de uso elevado.

Pese a que el escolta canadiense a mejorado en el aspecto de no retener el balón y en acciones de catch&shoot, seguía subiendo la bola en muchas acciones y reteniéndola en sus manos en gran medida. Kassius genera en acciones de pick&roll que tiende a finalizar él mismo y no sería el complemento idóneo para Washington. Pese a todo, las dudas persistían al no ser plenamente incompatibles tras la evolución del juego de Kass.

Pero sin Mendoza aún confirmado, la llegada de Pol ya da por hecho que no se cuenta ni espera por Kassius. La pasada temporada el equipo contaba con el canadiense como alternativa al base cuando no precisaban a un jugador con visión, sino con finalización. Pero contando con un tercer base, no se precisa ese escolta que pueda ocupar ese espacio.

Ahora se aproxima Mendoza, un jugador mas equilibrado que Kass, pero menos desequilibrante. No tiene tantos puntos en sus manos, pero lo compensa con una defensa de mayor intensidad que el canadiense. No tiene su velocidad, para romper las defensas, pero ese papel recae en Washington y el dominicano asume mejor estar sin balón, aunque también es un perfil al que le gusta manejarlo.

Todo apunta a que esta temporada el Obradoiro puede ser uno de los equipos que se haga fuerte en defensa. Eduardo Pascual ha sabido entender a la perfección el estilo de juego de Moncho Fernández a su llegada, dibujando a un equipo físico e intenso en la presión. La plantilla no está completa y faltan jugadores, especialmente el alero y el alapívot titular, pero ya empieza a descifrarse lo que quiere el Obra.

Si el nuevo director deportivo logra retener a Thomas Scrubb, el equipo se asegura una fuerte defensa exterior y que Moncho mantenga a su “hombre para todo”. Todo apunta a que será así. El Obra tenía que apostar por Kassius o por Thomas, y parece que irá por el segundo. Encaja mejor en el perfil y suma en ambos lados de la pista, por lo que sería el jugador por el que están dispuestos a subir la apuesta. Además, su hermano Phil podría ir incluido con su hermano, garantizando un buen escolta en la rotación.