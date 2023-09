Con el primer partido liguero y la eliminatoria europea a la vuelta de la esquina, el Alquimista de Pontepedriña valora la pretemporada.

¿Qué espera de esta temporada en ACB?

Espero que seamos capaces de cumplir nuestros objetivos, los que nos hemos marcado como club. De todas formas, siempre os digo lo mismo, los objetivos a largo plazo los intentamos alcanzar consiguiendo objetivos en el corto plazo. Ahora mismo nos centramos en lograr transformar la plantilla en un equipo.

Al inicio afrontará la prueba de fuego europea. ¿Cómo se siente personalmente conforme se acerca la fecha?

Un poco como la respuesta anterior. Siempre digo lo mismo, que el deporte profesional tiene tanto de presente que el futuro, aunque sea algo muy inmediato, porque está cerca, realmente queda muy lejos. Ahora mismo, nuestro foco está en integrar en la dinámica global del equipo a todos los jugadores a la plantilla, porque realmente llevamos muy poco tiempo juntos y luego iremos afrontando cada proceso de la competición como requiere. Lógicamente, va a ser el primer partido oficial en la historia del Obradoiro en una competición europea y, cuando llegue el momento, lo afrontaré con toda la ilusión del mundo

¿La emoción será parecida a la del ascenso que consiguió con el Obra, como jugar el playoff y como jugar la Copa del Rey, o incluso mayor?

La emotividad de este tipo de partidos son especiales, como bien dices. Creo que lo valoras más posteriori, porque a priori es competición y lo único que quieres es preparar al equipo lo más posible para vencer. Lo cierto es que me imagino que me acordaré de todos esos partidos cuando me retire, pero ahora mismo solo pienso en la inmediatez y no en ese valor que pueda tener.

El Mundial los dejó sin jugadores importantes en pretemporada. ¿Cómo ha vivido esa preparación con el Mundial de por medio?

Por un motivo u otro, finalmente la presencia en el Mundial de tres jugadores del perímetro y la lesión de Álvaro (Muñoz) ha hecho que esta pretemporada sea diferente a otros años. Nos habían faltado jugadores en otras ocasiones, pero nunca todos en la misma posición. La única solución que se nos ha ocurrido es intentar integrarlos lo antes posible mientras estuvieran allí, que estuvieran en contacto con nosotros. Hemos intentado hacerles más fácil la labor de incorporación, pero bueno, ahora mismo realmente lo que nos queda es usar la propia competición como parte de la adaptación. Cuando ocurren factores que son exógenos, tienes que poner imaginación y confiamos, porque los jugadores que han llegado más tarde tienen una voluntad enorme de integrarse. En el caso de Thomas Scrubb, por ejemplo, es un hándicap menor porque nos conoce muy bien. Y en el caso de Rigoberto, por ponerte otro ejemplo, está haciendo un esfuerzo enorme. Hay cosas que no dependen solo de los entrenadores, es decir, las relaciones que se generan entre los jugadores solo suceden estando con los compañeros en la pista. Eso no lo podemos inventar, se tiene que dar. Nos ha tocado a nosotros, como a tantos otros equipos del baloncesto FIBA. El pensamiento tendría que ser más allá, en si la densidad de partidos que afrontan los jugadores es la ideal, tanto para los propios jugadores como para las organizaciones que los sustentan económicamente.

Como equipo ACB, el público puede percibir que el Obradoiro puede ser favorito en la eliminatoria de la BCL, pero todos los equipos llegan aún en pretemporada, cuando todos están más parejos, y, además, ustedes con estos hándicaps. ¿Va a ser una eliminatoria complicada?

Evidentemente, nosotros de experiencia no vamos a poder tirar. Sí podemos tirar de la experiencia de los jugadores, que ellos sí han competido en Europa, pero como dices, este tipo de eliminatorias son muy complicadas. Da igual el análisis que hagamos. La Liga Endesa es una Liga complicadísima, cada partido es dificilísimo. La BCL es una competición que también es muy complicada, donde tenemos armas para poder afrontarla y en eso vamos a poner el foco. Si va a ser más difícil o menos difícil... Creo que en lugar de hacer un análisis tan abstracto hay que hacer un análisis más concreto. ¿Cuáles son nuestras virtudes? Vamos a intentar explotarlas. ¿Cuáles son nuestros defectos? Vamos a intentar ocultarlos.

Sin tratar tanto qué competición es o su dificultad, ¿qué supone llevar al Obradoiro a jugar a otro país?

Nada especial. Es decir, es una competición que vamos a afrontar contra otro equipo de baloncesto u otros equipos. Espero que juguemos más de un encuentro, lógicamente. Y nada más que eso. Los jugadores, los técnicos, estamos acostumbrados a viajar e ir a jugar a otras pistas, a otros lugares. Creo que toda esa pátina de emotividad, como decías y demás, debe quedar fuera de lo que es el equipo y el cuerpo técnico. Para nosotros, es un partido de baloncesto y de máximo nivel. Con esa actitud lo vamos a enfrentar.

Escapando del baloncesto, usted es un hombre que ama la historia y viajan a Turquía, que es un país muy importante en ese aspecto. Sabiendo que seguramente estará muy ocupado y no tendrá tiempo para ver cosas... Aún así, ¿es especial a ese nivel personal ir a Turquía?

Nunca he estado en Antalya, entonces va a ser chulo estar allí (sonríe). Es un antiguo puerto romano y fue una ciudad muy importante que tiene muchos años, más que Compostela, con lo cual son muchos. Pero como bien dices, me parece que vamos a tener muy poco tiempo para hacer turismo. Pero desde el punto de vista personal, pues lógicamente siempre te gratifica ir a otros sitios, conocer otros lugares en los que no has estado. Pero eso es al margen de que sea entrenador de baloncesto. Si fuera periodista, pues también estaría contento de viajar y conocer otros lugares.

¿Cómo se está sintiendo Marek Blazevic en la posición de cuatro y cómo se está adaptando el equipo a jugar a eso con dos ‘grandes’?

Es una buena pregunta para Blazevic. Como cualquier otro equipo u otro año, la polivalencia de los jugadores es lo que te permite utilizar diferentes estructuras. Esta vez le ha tocado a Blazevic ser el hashtag del verano, el de jugar con dos pivots, pero es algo que hemos hecho muchas otras veces. Recuerdo 20 minutos de un partido, dos cuartos consecutivos donde Thomas Scrubb jugó de cuatro. Nadie me ha preguntado por eso. Podría ser otra opción. O como se sentiría Tres (Tinkle) jugando en el tres con un cuatro al lado y un cinco, en lugar de jugando en el stretch four. Como en todos los años la polivalencia de los jugadores hace que los entrenadores tengamos múltiples posibilidades a la hora de confeccionar estructuras.

En líneas generales, ¿cómo describiría el juego que podemos esperar del Obradoiro y las diferencias en relación a la temporada anterior?

Hay diferencias porque todos los años las hay. Aunque la partitura general sea la misma y sigamos nosotros, porque hay una serie de valores que entendemos que son inamovibles, como el esfuerzo, la lucha, con ser buenos en el rebote, con perder el menor número de balones posibles, etc. Al final, el que nos pasemos el balón, el que el compañero genere para el compañero... Esas cosas lógicamente se mantendrán. Como te decía, no es lo mismo que la partitura la interprete yo con el violín a que lo haga Paganini. Está en nuestras manos aprovechar las características individuales de los jugadores. Creemos que el juego del Obradoiro todos estos años ha sido lo suficientemente flexible para intentar sacar lo mejor de cada jugador. Como no hay un solo jugador idéntico al otro, pues lógicamente por ahí iremos explotando al equipo. Y como te decía, a veces traemos equipos con un melón por descubrir, por ese tipo de relaciones que te puedan dar los jugadores. Al final está en ellos jugar con otros compañeros de determinado estilo y la química hace que aparezcan. Creo que veremos muchas cosas que a la gente le serán comunes y otras que vendrán dadas por estas características de los jugadores o esas diferentes estructuras de juego que el equipo puede desarrollar.