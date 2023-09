El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, habla desde Antalya de lo que él y sus jugadores esperan de su primer choque de la Basketball Champions League, y en especial, de su rival, el Mornar Bar de Montenegro. El Alquimista de Pontepedriña comenta que él y sus hombres van a intentar lograr otra victoria tras la cosechada ante Palencia: “Lo que vamos a hacer es prepararnos lo mejor posible. El domingo tuvimos un viaje muy largo, han sido muchas horas de viaje y bueno, pues vamos a trabajar y entrenar en la pista de juego mañana también (en referencia a hoy). Yo creo que hoy (el lunes) es un poco un día de transición, donde nos tenemos que preparar y cambiar el chip para esto, para estar súper focalizados en el partido que tenemos”.

El técnico admite que las sensaciones que esperan tener son “todas las que tengan que ver con ilusión y ganas. Creo que debe ser el sentir común de todos los equipos que llegan a una fase de clasificación, porque sabe que el premio al final es grande. Después de haber conseguido la victoria en la primera jornada, después del largo viaje y ya estar aquí, pues lógicamente estamos centrados absolutamente en el basket”, agregaba.

También habló del Mornar Bar: Es un equipo que ha cambiado mucho el roster con respecto al año pasado. No lo hemos visto jugar porque creemos que no ha jugado partidos amistosos, o por lo menos no lo sabemos. Llevan con el mismo entrenador mucho tiempo y entendemos que el estilo y la filosofía se mantendrá. Pero, lógicamente, cuando lo haces con nuevos jugadores eso cambia. Nosotros tenemos que pensar mucho en nosotros mismos, en lo que somos capaces de hacer y hacer nuestras cosas bien, sea el Mornar Bar o cualquier otro equipo”, comentó.

Finalmente el técnico dedicó unas palabras al obradoirismo, señalando que “simplemente lo vamos a afrontar con toda la ilusión del mundo y que, como siempre que llevamos esta camiseta, esperemos que estén orgullosos de nosotros. Sabemos que para la gente también es muy ilusionante, y lógicamente, siendo conscientes de eso, pues a dar lo mejor, porque cuando das lo mejor pues sueles conseguir buenas cosas”, terminaba el técnico del Obradoiro.