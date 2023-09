Santiago de Compostela está expectante por la fase previa de la Basketball Champions League que afrontará el Monbus Obradoiro. Sus protagonistas ya están en Antalya para disputar la competición clasificatoria para la fase regular. Entre ellos se encuentra Tres Tinkle, el nuevo alapívot obradoirista que quiere demostrar su buena mano en el club. Concentrado en el Megasaray Westbeach, Tinkle asegura que están “en un lugar hermoso, el hotel es genial y está justo al lado del mar”.

Aún así, no todo es perfecto para él: “El clima es un poco... Demasiado caliente, pero no es un problema. Todo está bien, siento que están haciendo un buen trabajo cuidándonos en un gran hotel. La comida ha sido increíble, he probado muchas cosas nuevas. Ha sido una gran experiencia”.

Entrando ya en la dinámica baloncestística, el jugador cuenta su experiencia en su primer partido en la ACB, emocionante para él al disfrutarlo al fin al lado de la afición. “El entrenador, Moncho (Fernández), lo dijo en los vestuarios, que si no tienes la emoción de jugar es mejor que te vayas a casa. Y creo que eso es lo que sucede y no solo en cada primer partido del año, por eso jugamos. Por el amor y la pasión. Entramos y lo damos todo. No solo nosotros, también los fans que están ahí para apoyarnos. Son nuestra familia”, señaló.

Aún así, admite que “el primer partido siempre te transmite nervios, es parte del juego. Fue especial para mí, porque mi padre jugó en España. Él me contó sobre la liga y lo especialmente competitiva que es. Estuvimos trabajando duro en toda la pretemporada, así que pudimos demostrar lo que hemos estado trabajando. Sentí que fue un gran comienzo, el equipo jugó muy bien, defendimos muy duro, nos alimentamos de la energía de los jugadores y estoy muy feliz con el resultado y con el apoyo en el pabellón”, asegura.

Él pudo brillar en el encuentro y demostró esas emociones: “Es solo estar en el momento, estar listo, eso es algo que intento aplicar en mi juego, siendo consistente todos los días en el entrenamiento. Hago lo que mis compañeros necesitan que haga para ayudar al equipo a ganar. Estuve suelto pese a tener ‘mariposas en el estómago’. Mis compañeros hicieron grandes jugadas para todos. Estoy tratando de disfrutar el momento. He jugado toda mi vida, así que sé lo que es tener esos nervios y como controlarlos para tener energía. Creo que se trata de tener la confianza en uno mismo”.

Ahora está en Antalya tras ese partido y admite que es cansado viajar al día siguiente de jugar, ya que “fue un día de viaje largo”, pero cree que igualmente “es emocionante porque nunca he estado en Turquía antes y por el mero hecho de estar aquí por la razón por la que estamos. Es algo histórico para el club, así que, de nuevo, entendemos eso y vamos a dejarlo todo. Pero tuvimos pocas horas de descanso. Dejé mi casa el siguiente día a las 05.30 horas de la mañana. Un par de vuelos retrasados y llegamos aquí tarde. Fue un día muy largo. Pero el viaje fue divertido, así que estoy contento de estar aquí”, proseguía.

También habló sobre su siguiente rival, el Mornar Bar: “No lo he visto antes. Tenemos que estar listos. Ellos se basan en la defensa. Pero estamos preparados para hacer todo lo posible sin importar la defensa a la que nos enfrentemos. Lo preparamos todos los días en los entrenamientos. No hay nada que nos sorprenda porque lo hemos visto antes. Creo que es hora de salir con la energía, las emociones, sabiendo por lo que estamos jugando para hacerlo lo mejor que podamos para ganar el partido”.

Con esa ilusión el alapívot tiene la confianza de que son capaces de lograrlo, ya que “todos estamos con una mentalidad muy competitiva y todos queremos el mismo objetivo. Entonces, de nuevo, lo vamos a dejar todo en la pista. Daremos todos nuestros esfuerzos jugaremos juntos, con pasión”, comentaba.

Fuera del baloncesto, el jugador recuerda su hogar, ya que afirma que “es como estar de vuelta a casa, porque hay muchas montañas en Estados Unidos y aquí veo algunas montañas también. No lo esperaba, así que ha sido un lugar hermoso. También la hospitalidad aquí, en el hotel, el aeropuerto... Todos ha sido muy amables y están haciendo nuestras vidas lo más fáciles posibles”.

Moncho le indicó a él y sus compañeros la importancia de la fase: “Dijo que sabía lo que nos estábamos jugando. Un momento histórico, no solo para nosotros como jugadores, sino para la ciudad de Santiago. Es la primera vez que el Obradoiro competirá en la Basketball Champions League y que tiene esta oportunidad. Él dijo que tomásemos esta oportunidad y lo dejáramos todo en la pista, por el apoyo que los fans han demostrado y por tener la oportunidad de ser parte de la historia, donde cada segundo será especial”.