Manel Menéndez ofreció este jueves una rueda de prensa para analizar la previa del próximo partido de la SD Compostela, que este domingo recibe al Ourense CF en el Vero Boquete (19.00h). Y para empezar, aseguró que la derrota del pasado fin de semana ante el líder, el Zamora, ya está olvidada. "No puedo permitirme el lujo de estar triste o esperando que hubiese sido otro resultado porque no te lleva nada. Al día siguiente, día nuevo y a intentar recuperar anímicamente al equipo, porque sí es verdad que fue un palo. Pero bueno, según van pasando los días, al final yo creo que el equipo está bien. Sabe que no hicimos un mal partido y que el resultado fue negativo, pero tenemos otra oportunidad. Esto es el fútbol, que los días pasen muy rápido para que llegue el domingo".

Para recibir al Ourense el entrenador del Compos tendrá que hacer cambios forzados en el once titular. Al menos uno, al no poder contar con Pep Caballé, que fue expulsado en los últimos minutos ante el Zamora, y Juampa también podría incorporarse a la enfermería. "Las últimas semanas estamos teniendo problemas físicos con algunos jugadores y hay que esperar al sábado, estamos a jueves todavía. Esperemos llegar con mucha gente y recuperándola. Hay gente que venía con lesiones, como Riki (Mangana) por ejemplo, ya se incorporó al grupo con muy buenas sensaciones. Juampa tenía también un problema del partido del domingo, todavía no sabemos... Hoy estuvo corriendo, todavía con molestias, y mañana (viernes) se meterá con el grupo. Ahí depende de las sensaciones si podemos contar con él o no". Sin embargo, las lesiones no preocupan demasiado a Manel, que considera que tiene suficientes herramientas para cubrir las bajas y que el equipo rinda bien. "Yo confío en toda la plantilla, creo que todos somos importantes y cuando tengamos que entrar toca hacerlo bien y demostrar que eres apto para poder jugar. No deberíamos estar pensando en si falta uno o falta otro. A adaptarnos a lo que tenemos y aprovecharlo". Sobre el rival, un Ourense CF que ha comenzado la temporada en racha y se mantiene invicto tras cuatro jornadas (suma 8 puntos, 3 más que el Compos), Manel considera que "no es un equipo igual que necesite mucha posesión de balón, aunque tiene calidad dentro para poder hacerlo" y tras haberlo estudiado ya conoce muchas de sus virtudes. "Te busca rápidamente y acumula muchos jugadores en área cuando hay centros laterales. Es un equipo de la categoría que está con mucha confianza, que hace las cosas muy bien, que defensivamente está muy bien armado y ofensivamente te meten mucha gente en tu propio medio campo, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado", concluyó.