Moncho Fernández no podrá contar con Rigoberto Mendoza para el siguiente partido de la eliminatoria de la fase clasificatoria de la Basketball Champions League tras golpearse con el soporte de la canasta. Pese a todo, el Alquimista está listo para la siguiente batalla.

El técnico descartó a Fernando Zurbriggen para el primer choque, algo que para él tiene una explicación muy sencilla: “Hay unas reglas que dicen que tiene que haber cinco jugadores de formación. Esos cinco tienen que estar en la plantilla y los entrenadores decidimos quiénes creemos que son los más apropiados”. El preparador santiagués sabe que el comienzo fue clave, ya que “marcó el devenir del encuentro”. “Creo que la intensidad y el ritmo hizo que el partido se rompiese casi definitivamente. “Pensando en el futuro, también sirvió un poco para repartir los minutos y dar rotaciones, que todo el mundo participara y no agotar demasiado a nadie de cara a los compromisos venideros”, añadía. También es sabedor de que el Legia es “un equipo absolutamente diferente al Mornar, para empezar, porque es un equipo hecho, con la plantilla completa, con todos los jugadores que han disputado el primer compromiso oficial”.

“La diferencia es grande porque el Mornar casi no había jugado partidos, o no teníamos conciencia de ello. Legia es todo lo contrario. Es un equipo hecho, con los focos de anotación muy claros, con muy buenos jugadores polacos y americanos. Van a ser unos rivales mucho más complicados”.

Los jugadores disfrutaron un poco de la playa este miércoles, algo que para el técnico forma parte de la labor de sus pupilos: “Aquí estamos trabajando, no de vacaciones. Lo que pasa es que es un lugar de vacaciones, paradisíaco. El clima, lógicamente, no se parece nada al de Galicia en octubre. Si bien en el caso de los entrenadores no es así, para los jugadores el descanso es parte fundamental de su trabajo. Entonces, han tenido entrenamiento regenerativo, han ido al spa, han pasado por la playa y volveremos a la pista. Pero sí es muy importante”.

Finalmente el técnico señaló la “ilusión y responsabilidad” que siente por todo el cariño de la gente: “Nuestros fans quieren sentirse orgullosos del equipo y es satisfactorio percibir todo esto a través de las redes. También aplaudir la iniciativa de el club por habilitar esa pantalla gigante y a las personas que acudieron en una hora complicada en el medio de la semana. Eso te transmite un sentimiento muy vivo, de que nuestra razón de ser es más que meter el balón por un aro”.

