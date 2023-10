La Carreira Pedestre Popular de Santiago será presentada de forma oficial este miércoles, a partir de las once de la mañana, en el hotel monumento San Francisco con la presencia de autoridades, representantes de las empresas colaboradoras y miembros de distintos clubes de atletismo compostelanos.

La prueba deportiva, que se disputará como es habitual el último domingo del mes de octubre, que esta vez es el día 29, alcanza su 44 edición. Nació en 1978 para conmemorar el centenario de EL CORREO GALLEGO, rotativo que se encarga de organizarla cada año. En esta ocasión el periodo de las inscripciones ya está abierto. Todos aquellos que deseen participar pueden formalizar la petición del dorsal en la página web de EL CORREO GALLEGO, en la que existe una pestaña que dirige a los participantes al enlace en el que realizar la inscripción.

La carrera santiaguesa tiene un reconocido prestigio en el mundo del atletismo tanto a nivel popular como en el ámbito más profesional ya que recibió elogios de grandísimos campeones que no solo alabaron su recorrido, parte del cual trascurre por la zona monumental con la espectacular meta en la mismísima plaza do Obradoiro, sino también la actitud de los espectadores que no dejan de animar a lo largo del trazado a los participantes que se enfrentan a 12 kilómetros en el caso de los adultos y siete kilómetros para los escolares.