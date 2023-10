Después de dos derrotas en casa, la SD Compostela quiere romper con su mal momento y conseguir una victoria reparadora. El técnico, Manel Menéndez, apela a la carga emocional y mental del equipo para el importantísimo encuentro de este sábado contra el Fabril. Un derbi en Abegondo en el que los santiagueses quieren, sí o sí, sumar los tres puntos.

Manel Menéndez sabe que un triunfo daría un empujón al Compos y por ello ha incidido en el aspecto mental. Además, recalca que, para poder llevarse el triunfo, el equipo tiene que ser mucho más agresivo defensivamente, especialmente en los momentos malos y en la salida de balón rival.

En cuanto al estado de los lesionados Manel Menéndez señaló que “tenemos la enfermería un poco cargada, pero es lo que nos toca. Riki esta semana hizo una prueba y no tiene rotura, pero sigue con el problema anterior y hay que esperar por la evolución. Juampa, exactamente lo mismo, viene de estar parado la semana pasada, en este entrenamiento corrió, pero llegaría muy justo para el partido y no podemos buscar problemas, cuando con una semana más ya estaría disponible. Euse está evolucionando muy bien y la próxima semana podrá ir metiéndose con el equipo desde el inicio, aunque también tendrá que ver que sensaciones tiene. Manu también tuvo unos problemas de lumbalgia, en esta sesión no ha participado, y el miércoles no se encontraba muy bien, pero ha evolucionado y veremos cómo se encuentra”.

Desde la enfermería llega también la buena noticia de la recuperación de Fran López. El técnico reconoce que “la alegría es Fran, que podemos ir utilizándolo ya, porque ya se ha metido toda la semana, ha participado en todo y va poco a poco. Lleva tiempo sin entrenar con el grupo, la pretemporada se nota, pero tiene que ir cogiendo la forma poco a poco y ganando confianza en sí mismo”.

El estado de los jugadores marcará la convocatoria. Manel Menéndez ya avanza que “Fran López, sí. Riki, Euse y Juampa, no. Tienen que evolucionar en sus lesiones y esperar al lunes a ver que tal están y si están a disposición o no para la semana de entrenamientos. Al final, son ellos mismos también los que tienen que decidir en base a sus sensaciones, para que no se vuelva a repetir lo de Riki, porque pierde el jugador y el equipo”.

Pese a los resultados adversos las sensaciones son positivas.Manel Menéndez sabe que “tenemos un rival difícil delante, pero estamos capacitados para ganar en cualquier lado. No hemos merecido perder estos dos partidos, tampoco ganarlos, pero sí que podríamos tener algún punto más. Pero es lo que hay, nos hemos metido en este lío nosotros y tenemos que salir de él nosotros”.

La necesidad de ganar provoca indecisiones en el juego. El técnico compostelanista es consciente de que “cuando pierdes las dudas aparecen para todos, para los aficionados y para los jugadores. Para mí no, porque sé lo que quiero. Quiero competir, sobre todo a partir de un trabajo defensivo en el que seamos más agresivos. Creo que lo podemos dar y desde ahí crecer porque tenemos mucha calidad en la plantilla y muchos automatismos desde pretemporada. A veces cambiamos la forma de juego para dar con la tecla, pero es que jugar bien va ligado a ganar partidos y jugar mal, también va ligado a ganar partidos. Lo que pasa, es que los resultados no llegan y nos ponemos nerviosos. Hay que tener tranquilidad, el trabajo es muy bueno y espero que dé frutos”.

El equipo no está cumpliendo las expectativas y eso genera un ruido exterior que Manel Menéndez califica como “normal. Llevo muchos años en el fútbol, primero como jugador profesional y ahora como entrenador, y me parece lógico que la gente esté preocupada y que lo demuestre como el otro día, silbando al acabar. El público es soberano y no se le puede decir nada. Nosotros estamos para ganar partidos, para hacer las cosas bien y para que estén orgullosos de nosotros. Por ello, es lógico que ahora mismo no lo estén. Tenemos que darle la vuelta y eso es ganar partidos”.

En cuanto al juego, el entrenador de la esedé cree que “tenemos que ser bastante más agresivos defensivamente, desde la primera línea, que son los delanteros, para que los rivales no tengan claridad para sacar el balón. No estamos haciéndolo bien y no juntamos las líneas como deberíamos cuando estamos pasándolo mal. Tenemos el ejemplo del Zamora, un equipo que defensivamente era muy serio y que te complicaba para crear una ocasión de gol, pero ofensivamente era bastante plano. Nosotros buscamos esa agresividad, pero no ser planos ofensivamente. A veces metemos los extremos dentro, otras por fuera, en muchas ocasiones también hacemos la salida de balón con tres para tener carriles largos que busquen la línea para poner centros y remates, porque tenemos jugadores que llegan o que están acostumbrados, como Manu, a buscar balones por arriba. A veces sale, y otras no. Pero también es porque los resultados influyen mucho, tanto en lo que haces dentro del campo como lo que piensan fuera. Si todo esto fuese con resultados positivos, no estaríamos hablando de ello”.

Manel Menéndez tiene claro “lo que quiero en cada partido y eso implica buscar variantes. Intento tocar la tecla para repetir automatismos, porque a veces hay que hacerlos de una forma y otros de otra, pero valoro la fase defensiva porque a partir de ahí construiremos mejor. Pero si somos vulnerables en la fase defensiva, como estamos siendo hasta ahora en la salida de balón rival, les estamos dando una ventaja. Lo hemos trabajado esta semana y esperemos que salga bien”.

Para el técnico blanquiazul “más que jugar mal, no hemos tenido una continuidad en el juego de estar bien. Cuando mejor estamos, pegamos un bajón de unos 10 o 15 minutos y eso nos lleva a goles, porque nos ha pasado en los tres partidos de casa. Tenemos que mirar la segunda parte del otro día, porque estuvimos bastante mejor con los mismos jugadores, e íbamos a apretar diferente, con más hambre y ganas. No hablo de la actitud, por siempre es muy buena, tanto jugando como entrenando, pero la intensidad tiene que estar por encima, porque si no soy intenso defensivamente, si el rival es bueno y viene de una dinámica buena, te supera. Esperemos que poco a poco se vaya arreglando esta situación, lo tenemos muy claro, sabemos dónde es y esperemos que salga bien. Después podrás jugar mejor o peor, pero podemos dar más todos. Lo que buscamos es resultados, porque buscamos resultados positivos”.

Manel Menéndez: “El Fabril es muy buen equipo. Es muy dinámico y crea muchas ocasiones de gol” El encuentro en Abegondo de este sábado,a las cinco de la tarde, frente al Fabril no es una cita cualquiera para el Compostela. Manel Menéndez es conscente de que “es un partido muy importante, sobre todo, emocionalmente y mentalmente para los jugadores. Quitarnos ese lastre que tenemos tras perder dos partidos, más en casa, porque aquí tenemos que ser fuertes y demostrar la calidad que tenemos. Esto es muy largo, pero tenemos un partido importantísimo para intentar ganar, coger otra vez buenas sensaciones, recuperar lo bueno que teníamos de la pretemporada y volver a carburar”. El entrenador del conjunto compostelanista analiza las virtudes y los defectos de su rival. “El Dépor es muy buen equipo. Todos los filiales juegan bien, además tienen talento y el porvenir cerca, porque el primer equipo está a una categoría y están contando mucho con ellos. Individualmente tienen muchísima calidad y manejan muy bien los tiempos del partido, a pesar de su juventud. Ya jugamos con ellos en pretemporada y los hemos visto en este inicio, por lo que los conocemos bien. Es un equipo muy dinámico, que crea muchas ocasiones de gol, pero también tiene su vulnerabilidad y tenemos que aprovecharlo. Intentaremos contrarrestarlos para conseguir la victoria”.