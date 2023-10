Moncho Fernández, preparador del Monbus Obradoiro, ha atendido a los medios de comunicación antes del viaje del equipo para medirse al Valencia Basket, rival al que se medirán este domingo a las 17.00 horas.

El técnico compostelano comenzó hablando del estado físico de sus chicos: “Con los problemas y las molestias de tantos partidos acumulados en tan poco tiempo, que son muchos. Tenemos alguna molestia, pero nada incapacitante de cara al partido del domingo”.

El Alquimista de Pontepedriña ha afirmado que no se le está haciendo difícil lidiar con la carga física y de cansancio de sus chicos, ya que “lo gestionamos con naturalidad”. “Lo que no podemos es hacerla desaparecer, evidentemente. La carga está ahí y sobre todo en las piernas de los jugadores. Para los entrenadores también es exigente, pero al final los que tienen que jugar son ellos y gestionar la sesión. Vamos bien y creo que incluso si le preguntas a los jugadores, ellos prefieren jugar. Pero una cosa es gestionarla y otra es que no exista".

Pese a que el técnico prefiere “hablar del próximo partido, que es el de Valencia”, también realizó de nuevo una valoración del choque contra el Bilbao Basket tras disponer de más tiempo para analizarlo: “Creo que es un partido que va igualado mucho tiempo y que se pierde, fundamentalmente, en el último cuarto por la pérdida de rebote de ataque. Perdemos siete rebotes en el último cuarto, cuatro de ellos prácticamente consecutivos a las últimas acciones, que nos cuestan y nos hace mucho daño. Desde el punto de vista ofensivo, tampoco estuvimos muy claros en las acciones finales. Para perder el partido hay gente y de 21 cosas que tenían que salir mal, salieron 22".

Un rival de Euroliga

Prosiguió hablando de su próximo rival, destacándolo como “un Valencia como buen equipo de Euroliga, un equipo muy físico que tiene muchos jugadores y muy buenos”. “En lo que se refiere a la trayectoria en Liga Endesa, ha conseguido dos victorias de mucho mérito como es ganar en Málaga y en Tenerife, que son pistas muy complicadas. Aparte de esas victorias yo destacaría que defensivamente son un equipo muy potente, muy duro en todas las posiciones, desde el perímetro hasta los jugadores interiores”, argumentaba.

“Ofensivamente, pues ahora mismo es el equipo que está tirando mejor de la liga, con más puntos por tiro intentado, destacando en todas las facetas del juego, tanto en el tiro de tres como en el tiro de dos. Para ganar en Málaga y en Tenerife, como decía, hay que hacer muy bien las cosas y ellos las están haciendo”, agregaba el técnico.

También tuvo tiempo para hablar del reencuentro con Kassius Robertson: “Ha pasado ya más veces con jugadores a los que tenemos mucho aprecio. Por un lado está la parte anímica, donde será estupendo verlo y saludarnos. Y luego, cuando empiece el juego, haremos todo lo posible para que no dé su mejor versión y él hará todo posible para que nosotros no demos la nuestra. Al final somos competidores, cada uno defiende una camiseta y es lo que va a ocurrir. En la previa y en el post nos saludaremos y charlaremos un rato seguro”.

Su nuevo jugador

Sobre Badzim, su nuevo jugador apuntó a que es “un jugador que ha jugado en el preolímpico con Croacia, por lo que es internacional croata. Se desenvuelve en las posiciones de dos y tres, diría que es un alero y que, bueno, pues lo hemos incorporado debido a la baja de Rigoberto para que nos ayude en los compromisos venideros y todo el tiempo que Rigo esté fuera”.

“Es un jugador que desde el punto de vista técnico tiene experiencia en Europa, el año pasada jugó en la liga turca y que puede desempeñarse en las posiciones perimetrales de dos y tres”, agregaba.

Al ser preguntado por si Tres Tinkle jugaría en posiciones exteriores, el técnico fue rotundo: “No, porque las posibilidades de jugar con Tres siguen estando ahí, aparecerán seguramente algún día, pero ahora mismo lo que necesitábamos era un escolta, no un 3, sino un jugador creador, no un forward. Por eso incorporamos a Roko. Además, cualquier otra lesión en el perímetro, una simple gripe, nos haría mucho daño y necesitamos tener creación, tanto en la posición de base como en el escolta, y Tres no es un escolta, es un alero”.

Finalmente, Moncho apuntó a que Badzim llegará hoy a Santiago, donde “tendrá que pasar el reconocimiento médico y demás en los plazos pertinentes”