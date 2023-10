El Fabril empató ante el SD Compostela en un choque de alto nivel, equilibrado y sin un dominador claro. No hubo goles ni tampoco muchas ocasiones de gol en un choque agotador bajo un sol que rozó los 30 grados en la Ciudad Deportiva.

Un partido con tres cámaras y Abegondo repleto motiva a cualquier jugador. Fabril y Compostela cumplieron con la expectación generada en cuanto a intensidad en un escenario perfecto, a pesar del verano otoñal. Se vivió un inicio con oportunidades y ritmo alto que, eso sí, fue perdiendo fuelle a medida que pasaron los minutos. Tras dos pestañeos y 180 segundos, Kevin Sánchez aprovechó un balón suelto para sacar el primer disparo del encuentro. Era un aviso de lo que se venía sobre la portería del veteranísimo Pato Guillén. Cinco minutos de agobio local.

No venía de paseo la Sociedad Deportiva Compostela, que respondió con rapidez tras quitarse los grilletes de la presión fabrilista. El filial blanquiazul castigó la salida de balón visitante y los de Manel Menéndez optaron por un juego directo que a los nueve minutos a punto estuvo de dar sus primeros frutos. Manu Barreiro, que tuvo varias ocasiones en su cabeza, prolongó un balón a la carrera de Hugo Matos, quien se plantó ante Brais Suárez. El cancerbero gallego refrendó su titularidad con una parada de buena colocación. Fueron 20 minutos de ida y vuelta en los que los herculinos llegaban más y mejor, pero cada envío al área lo castigaba el veterano Barreiro, siempre al acecho para cabecear cualquier centro.

Fue, precisamente, con la testa con lo que perdonó Diego Gómez el 0-1. Tras la pausa de hidratación, de la que volvió mejor el Compostela, Iano sacó un buen centro desde banda izquierda que el extremo zurdo remató desviado. El de Amoeiro estaba completamente solo, pero no pudo ajustar con precisión y el partido se fue al descanso con un 0-0 en un electrónico que decidió no funcionar en todo el sábado.

Jairo Noriega dio el pistoletazo de salida a una segunda mitad en la que el Fabril buscó con mayor ahínco el gol, mientras que los de amarillo (segunda equipación hoy) aguardaban más agazapados para esperar el error. Segundos después del pitido inicial, el 10 blanquiazul se plantó en el área, dribló a Guillén y casi sin ángulo estrelló el balón al palo. Suspiraba Abegondo tras una jugada de bella factura que se quedó sin premio.

Pese a ser todavía la jornada seis, la necesidad de la Esedé por puntuar y no encajar una tercera derrota consecutiva provocó que los de Manel mantuviesen un plan más reactivo a lo que proponía el Fabril. Las continuas interrupciones frenaron el ritmo y solo los errores en salida de balón de unos y otros permitía acercamientos al área. Una buena acción trenzada entre Diego Gómez, Kevin con un sublime taconazo y Marc reactivó al público. Pero como no era suficiente, Gilsanz dio entrada al eléctrico Caroutas para aumentar el desborde exterior, sacó a Jairo y situó a Vilán por dentro junto al punta internacional sub 19. Unos segundos después del cambio, el ariete, de nuevo citado con la rojita para la próxima concentración, cayó en el interior del área tras un despeje de Parapar. Esta vez no hubo pena máxima.

Las acciones ofensivas locales despertaron también los contragolpes visitantes, con Parapar y Hugo Matos muy activos en las bandas. A todas las acometidas fue respondiendo con seriedad la defensa fabrilista, que solo pasaba apuros cuando el balón iba hacia la cabeza de Barreiro, más desaparecido en el segundo tiempo. Sin Ochoa ni Rubén López, con el primer equipo, Gilsanz utilizó prácticamente todo lo que tenía a su disposición en el banquillo y dio entrada a Mati e Iñaki para los minutos finales.

Un pequeño exceso de confianza dio alas a un Compostela que parecía conformarse con el empate. Una pérdida en la salida de balón de Brais Val terminó en susto. Poco después, Brais sacó una mano al enésimo despeje de Marotías que, esta vez, se había envenenado e iba en dirección a la portería. El zaguero zurdo cumplió con buena nota y fue uno de los jugadores más destacados.

El cansancio en ambas escuadras era palpable. Al Fabril se le agotó la gasolina y el Compos, ya sin usar el juego directo, no inquietó más a Brais. El partido terminó sin goles y con los visitantes buscando desde lejos el área; y, de nuevo, los defensas fabrilistas achicando agua. Un empate que no sabe mal a ninguno de los dos conjuntos y que refrenda el crecimiento blanquiazul, que suma once puntos en seis partidos.