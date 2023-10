El Monbús Obradoiro y el Casademont Zaragoza disputaron este miércoles el encuentro que había sido aplazado en la segunda jornada de la Liga Endesa.

Llegaban los dos equipos en parecidas circunstancias, lo que hacía presagiar un choque igualado, que finalmente se inclinaría del lado santiagués (80-72) gracias, sobre todo, a un tercer cuarto magistral en el que, anotó nada menos que 34 puntos gracias, en gran patrte a la dirección de un Zurbriggen espléndido.

Los maños llegaban físicamente castigados para disputar su cuarto partido en ocho días y los santiagueses dispuestos a afrontar su sexto encuentro en 16 días.

Y es que a este carrusel del calendario hay que sumar los viajes. Los aragoneses se desplazaron a Suecia para disputar la fase previa de la FIBA Europa Cup mientras que los compostelanos viajaron a Turquía para jugar los partidos clasificatorios de la Basquetball Champions League.

Y para que la igualdad sea todavía más acentuada, las enfermerías de ambos clubes tuvieron visita. E Obradoiro padeció la lesión del dominicano Rigoberto Mendoza que estaba realizando una excelente temporada pese a no haber contado con muchos entrenamientos con sus compañeros ya que disputó el Mundial con su selección.

Y en el caso de los visitantes, contaban para este partido con las dudas del canadiense Trae Bell-Haynes, con una lesión en el hombro sufrida ante el Unicaja en la segunda jornada y de Mark Smith a causa de un virus gastroinstentinal, aunque al final podrían jugar los dos.

Ambos equipos recibieron este fin de semana a sus últimas incorporaciones. Por parte obradoirista al escolta alero croata de 26 años Roko Badžim, quien jugó en el Szolnok húngaro, Ljubljana esloveno, Sibenka croata y en la pasada campaña vistió la camiseta del Konyaspor turco con el que en sus 28 partidos jugados promedió 11,7 puntos, 2,6 rebotes y 2,9 asistencias por partido. Y en el conjunto zaragozano a Mitchell Watt, de 33 años y 2,08 metros, quien participó en la Summer League con Memphies Grizzlies, Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors, con quienes finalmente firmó un contrato NBA. De ahí dio el salto a Europa, donde ha acumulado experiencia durante siete temporadas en el Hapoel Gilboa Galil Elyon, Alba Berlín, Juvecaserta y Reyer Venecia con el que disputó más de 300 encuentros.

La trayectoria de ambos conjuntos también discurría de forma parecida. Ambos equipos tenían una sola victoria después de tres partidos. El Obradoiro comenzó ganando al Zunder Palencia con claridad por 84-64 y después sucumbió en Sar ante el Bilbao por un solo punto (77-78) tras un nefasto final de partido y repitió derrota en Valencia por 85-79 también con malas decisiones en los últimos minutos.

El balance del Casademont Zaragoza es muy parecido, aunque con unos guarismos distintos. Cayó con rotundidad en su debut liguero en la cancha del Real Madrid (101-70), superó al Unicaja por 100-92 en el pabellón Príncipe Felipe con un gran trabajo del nigeriano Jahlil Okafor, llamado a ser la gran estrella del equipo maño, y del exobradoirista Santi Yusta y cedió en Manresa por 81-75 después de ir perdiendo hasta por 19 puntos.

Cansancio, viajes, lesiones, resultados parejos... Monbus Obradoiro y Casademont Zaragoza parecían mirarse en el mismo espejo y llegaba la hora de romper esa igualdad.

Comenzaba el encuentro muy de cara para un Obradoiro que se ponía 13-3 hasta que Porfirio Fisac decidió cambiar a una defensa mucho más agresiva en individual y zona 2-3 que le dio un buen resultado. Los errores de los santiagueses en el pase y los tiros liberados permitieron correr al Zaragoza y anotar rápido sus contataques para establecer un marcador de 20-15 a la finalización del primer cuarto.

Ya lo había advertido Moncho Fernández, el equipo maño “corre mucho, hace daño desde las recuperaciones, es muy vertical y tiene un buen uno para uno”. No se equivocaba para nada el técnico compostelano. Porque la remontada aragonesa no finalizaba ahí. Entre los tres últimos minutos del primer cuarto y los tres primeros del segundo cuarto el Obradoiro encajaba un parcial de 9-23 que le permitió al Casademont ponerse por delante. Y es que el equipo local falló muchísimos tiros, hasta el punto de que al descanso no consiguió ningún triple después de 15 intentos. Los errores en el tiro hicieron que los compostelanos solo convirtiesen dos canastas de juego en los primeros siete minutos de este cuarto en el que solo sumaron nueve puntos al final. Pese a todo y a que la defensa del Zaragoza estaba haciendo efecto, el Obradoiro no se fue del partido y llegó al descanso con un marcador desfavorable por 29-32 pero que todavía le daba opciones.

Seguía estando latente esa igualdad que existía entre los dos equipos. Uno falló al principio y el otro después, uno acertó al principio y el otro lo hizo después. Las espadas estaban en todo lo alto para una segunda parte que, al menos prometía emoción.

Pronto el Obradoiro hizo despertar a la grada. El tercer cuarto santiagués fue para enmarcar. De hecho convirtió nada más y nada menos que ¡¡¡34 puntos!!! Más que los logrados en toda la primera mitad.

Salió muy bien el equipo de Moncho Fernández del vestuario y pronto logró lo que se le estaba negando durante toda la noche. Dos triples consecutivos le dieron una mayor comodidad en ataque a los jugadores que, con una buena defensa, y una magnífica dirección por parte del argentino Fernando Zurbriggen fueron marcando diferencias hasta alcanzar ya una ventaja muy importante de cara al tramo final al que se llegó con un tanteo de 63-48.

No se le podía escapar el partido al Obradoiro. En los dos choques anteriores había fallado al final, pero esta vez no podía ser.

Para ello mantuvo la intensidad y el nivel del cuarto anterior, pero no pudo evitar que el nerviosismo llegara a las gradas de la caldeira de Sar cuando el Casademont Zaragoza empezó a recortar distancias. Los quince puntos de ventaja pronto se convirtieron en siete. Y a falta de minuto y medio ya eran cinco.

Estaba dando resultrando la defensa presionante de un conjunto maño más acertado con los triples. Pero no fue más que un espejismo. El Obradoiro volvió a tomar el mando del encuentro y a acertar con el aro contrario para establecer un marcador final de 80-72 y alejar los fantasmas de esos finales de partido pésimos que ya le costaron dos derrotas.

Finalmente los jugadores del equipo santiagués hicieron valer su gran trabajo del tercer cuarto y sumaron su segunda victoria de la temporada ante un rival muy parejo que, por los refuerzos que va sumando en los últimos días, podría subir un escalón, aunque en el partido de este miércoles quizá estuvo por debajo del rendimiento que se esperaba del conjunto que prepara Porfirio Fisac.